Chocan y se van como si nada

En Ciudad Juárez 102 conductores se encuentran prófugos, porque abandonaron la escena del accidente luego de chocar otros vehículos. Estos datos corresponden únicamente al primer trimestre del año y lo que va de abril, reportó ayer la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).El viernes por la mañana se registraron dos choques en los que los choferes huyeron; el pasado miércoles el síndico municipal chocó en un vehículo oficial y omitió el deber de auxilio, además arrastró a un agente preventivo que intentó detenerlo, establecen datos oficiales.En la frontera cada vez es más común esta práctica ante la falta de cultura de la legalidad y vial entre los guiadores, explicaron agentes viales.Expusieron que en estos casos quienes resultan más afectados son las personas lesionadas y sus familias, ya que se enfrentan a las deudas por los servicios médicos recibidos y deben afrontarlos con sus propios recursos, debido a que los probables responsables escaparon.Por otro lado están los daños materiales que causan, los que también tienen que cubrir las víctimas y a veces, pierden la totalidad de su vehículo.Alexandra Solís Medrano, vocera de la corporación, dijo que del primero de enero hasta este viernes se han registrado 102 choques con fuga.El reglamento Vial vigente contempla sanciones económicas para los conductores que huyen y son detenidos cuadras más adelante, mientras que el Ministerio Público es el encargado de investigar a aquellos guiadores que huyen y logran evadir a las fuerzas del orden.“Los conductores involucrados muchas veces escapan sin saber que no son los responsables de los percances viales, pero prefieren evadirse ante el desconocimiento de los hechos”, precisó un oficial que solicitó el anonimato al no estar autorizados para dar declaraciones.Explicaron que las personas involucradas en accidentes viales no deberían huir si cuentan con la documentación obligatoria como el seguro de responsabilidad civil.El procedimiento específico en cada accidente es entregar la póliza y permitir que el ajustador de seguros haga su trabajo, no debe representar mayor problema pues el seguro ampara la representación legal, dijo el oficial entrevistado.“Sin embargo, adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil no está en la mente de todos los propietarios de un vehículo, pues aún vemos muchas unidades circulando sin placas”, reprobó. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)• Piensan en los gastos quedeberán cubrir• No cuentan con seguro• Carecen de documentación en regla• Falta de cultura de la legalidad• Temen ir a la cárcel

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.