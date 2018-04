Abandonan consultorios en protesta

Cargando

Médicos del Hospital Infantil de Especialidades (Hies) de Ciudad Juárez suspendieron ayer la consulta externa como protesta hacia la criminalización del colega traumatólogo acusado del homicidio de un niño en Oaxaca.Los especialistas del nosocomio se quejaron de que cada vez es más común que sobre ellos pesen acusaciones infundadas de malas prácticas o incluso de situaciones como el abuso sexual.“Hasta miedo nos da revisar a un paciente si no tenemos la asistencia de una enfermera, porque ya se ha dado el caso de que médicos de este hospital se han visto afectados de esa forma. Han sido acusados de intento de acoso sexual”, señaló el pediatra Javier Gutiérrez Jurado.En medio de la protesta, el especialista informó que sólo la consulta externa fue suspendida, pues, afirmó, los servicios de urgencias, quirófano y terapia intensiva, entre otros, continuaron en operación.“Estamos sujetos a que cualquier persona nos pueda acusar, muchas veces con dolo o con ganas de obtener algún recurso. En este caso y lastimosamente hubo una muerte, pero en ese caso no había participación. Fue un accidente biológico y no fue premeditado”, comentó.Mientras tanto, otros médicos de una cadena de farmacias con presencia en la ciudad también salieron a las calles para visibilizar esta consigna.En el acceso principal del Hies, los manifestantes dejaron colocados los mensajes donde avisaban sobre la suspensión de la consulta externa como protesta hacia lo sucedido en el estado sureño.“Es muy decadente para nuestra práctica médica que eso se esté dando porque quedan secuelas para siempre, aunque se gane el juicio. Tratamos de que deje de hacerse punible un accidente, una mala práctica, y que se siga por otra vía”, señaló Gutiérrez Jurado.El caso ha despertado una variedad de reacciones entre la comunidad médica en esta y otras ciudades del país.Apenas el domingo, doctores pertenecientes a distintas instituciones públicas y privadas de la localidad se plantaron en el exterior del Hospital General para exigir un alto a la criminalización de sus actividades y realizar una marcha para visibilizar su consigna.En aquel momento, los médicos se quejaron de que como parte de su formación están habituados a sacrificar gran parte de su tiempo, familia y vida personal con el único fin de ayudar a los pacientes y sin tomar en cuenta eso algunas personas realizan señalamientos en su contra.

