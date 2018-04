Entre llamas pierden todo... hasta el perro

Un incendio se registró la mañana de ayer en las calles Nápoles y Mezcaleros del fraccionamiento San José, donde dos departamentos y el techo de un taller de herrería terminaron con daños considerables.Aunque no se reportaron personas lesionadas, en una de las viviendas la familia vivió además el drama de perder entre las llamas a su mascota.Un adolescente de 16 años entró en crisis nerviosa al saber lo que le pasó a su perro, al que no pudo salvar pese a intentarlo, porque el humo no le permitió llegar hasta él.El afectado, hasta ayer no identificado, se abrazaba a su madre desesperado al ver que también se quemaron seis guitarras, algunas eléctricas, con las que contaba.La mujer fue avisada en su trabajo y salió de emergencia para ver las condiciones en que quedó su hogar.De acuerdo con testigos, el fuego comenzó en un taller de herrería que opera a espaldas de ambos departamentos, donde una persona estaba quemando madera y el fuego se salió de control, al alcanzar primero el techo del negocio.No obstante, será hasta que se realice el peritaje correspondiente que se sabrá dónde y cómo comenzó el fuego.La mujer, quien se reservó su nombre, dijo que sabe que su hijo se encontraba en la ducha cuando le gritaron que debía salir, pues las llamas comenzaban a llegar al departamento.En el otro departamento, se informó que además operaba un estudio fotográfico.De acuerdo con versiones, ahí vivía un reportero de radio. Se registraron pérdidas menores, a diferencia del otro donde ropa, muebles y papelería se calcinaron con el fuego.Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de bomberos y una unidad de rescate para auxiliar a los afectados, que presentaron buena salud, excepto el adolescente quien recibió atención médica por la crisis nerviosa y después fue reportado estable. (El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.