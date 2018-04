Las tolvaneras y ráfagas de viento que se registraron en la región entre el jueves y viernes ocasionaron situaciones de riesgo a los fronterizos tales como el desplome de estructuras.Entre éstas el tejabán de la caseta de cobro del libramiento Samalayuca-San Jerónimo, anuncios e infraestructura urbana como semáforos, además de la suspensión del suministro de energía eléctrica en algunos sectores.Luego de que la Dirección de Protección Civil emitió ayer por la mañana una alerta amarilla, el fenómeno climático dio lugar a semáforos apagados entre el bulevar Óscar Flores Sánchez y Paseo Triunfo de la República y dos más en riesgo de cortocircuito en la avenida Adolfo López Mateos cruce con Insurgentes y De la Raza, donde agentes de Tránsito cerraron un carril para las maniobras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y controlaron el tráfico de la zona.También se redujo la visibilidad en algunos sectores por la tierra que fue arrastrada con las ráfagas de viento, ejemplo de ello fueron algunos tramos el bulevar Francisco Villarreal Torres, donde además en el cruce con la avenida Ejército Nacional se dañó el semáforo y se desprendió parcialmente una lámina de una valla publicitaria.Alrededor de la 1:25 de la tarde se desplomó el tejabán de la caseta de cobro San Jerónimo en el kilómetro 23+800 de la carretera a Santa Teresa, donde no se registraron heridos, pero sí daños en dos de las seis garitas.En el lugar dos empleados controlaron el tráfico; se suspendió el cobro de peaje.Más tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil alertó a los automovilistas por las ráfagas que llegaron a los 85 kilómetros por hora y reportó arena sobre el tramo carretero Juárez-Chihuahua de norte a sur a la altura del kilómetro 310, donde autoridades acudieron para realizar trabajos de limpieza sobre el asfalto.Efrén Matamoros, titular de la dependencia pero municipal, dijo que la ráfaga de viento de mayor velocidad alcanzó los 129 km/h.La Policía Federal también exhortó a los conductores que utilizaron las carreteras de la jurisdicción local a disminuir la velocidad y encender las luces de los automóviles, ya que la presencia de las tolvaneras impidió la visibilidad en algunos tramos como el de Ahumada-Juárez.El vocero de la Fiscalía General del Estado Zona Norte (FGE), Alejandro Ruvalcaba, dio a conocer que también fue cerrado el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), ya que con el viento unos cables externos al parque hicieron contacto y se reventó un transformador, por lo que fue cerrado por precaución.Por su parte, la Subsecretaría de Educación Zona Norte dejó a criterio de los padres de familia llevar a sus hijos a las escuelas en el turno vespertino y comunicó que los profesores fueron instruidos para resguardar a los niños en las aulas.De igual manera, el Colegio de Bachilleres (Cobach) a través del sistema de comunicación que tiene con los padres, vía WhatsApp, dejó a su consideración la asistencia de sus hijos a clases por los vientos de ayer.Hasta la tarde de ayer la Dirección de Protección Civil dio a conocer que por estas condiciones se atendieron 26 servicios de emergencia de los cuales cuatro fueron cables de alta tensión caídos, seis árboles derribados, tres lonas a punto de caer, tres cortoscircuitos, tres anuncios a borde del colapso, dos postes debilitados, una barda y lámina por caer, un techo desprendido y se aseguró un andamio.Algunas de las recomendaciones que emitió Protección Civil fueron: permanecer pendiente de la condición climática, cerrar puertas y ventanas del hogar, retirar o asegurar objetos que puedan caer a la calle y provocar accidentes, evitar salir de casa si no es necesario, alejarse de muros o árboles que puedan llegar a caer y tomar precauciones en construcciones que estén en mala condición.Y también se alertó a los automovilistas para tener precaución al conducir, no exceder la velocidad y tomar mayor distancia entre vehículos.•Protección Civil atendió al menos 26 servicios de emergencia, entre ellos 4 por cables de alta tensión caídos, 6 árboles derribados, 3 lonas a punto de caer, 3 cortoscircuitos, 3 anuncios y 2 postes a punto de colapso, y 1 techo desprendidoRecomendaciones:•Ante poca visibilidad, la PF pide a automovilistas bajar la velocidad y encender las luces

