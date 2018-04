Alerta brote de paperas en la UACJ

Un reciente brote de paperas aqueja a varios profesores y estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, dio a conocer que la institución había detectado hasta ayer entre 18 y 20 casos de esta parotiditis al interior del campus del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), que concentra los programas de salud.De acuerdo con el representante de la máxima casa de estudios local, tras conocer estos hechos, la Universidad notificó a la Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua e implementó algunas medidas preventivas.El Diario pidió a la Zona Norte de la dependencia una entrevista para ampliar detalles, pero, hasta el cierre de esta edición, funcionarios de Comunicación Social sólo habían indicado que Epidemiología no tiene ninguna confirmación de esta situación ni sabe a cuántas personas afecta.“Pero es importante que si detectan estos casos deben de enviarse a reposo y evitar salir a lugares concurridos”, indicó la dependencia.Mientras tanto, estudiantes de Odontología de niveles intermedio y avanzado dijeron hallarse temerosos de haber contraído la enfermedad debido a que, aun cuando el semestre está por llegar a su fin, todavía deben atender a varios pacientes en sus clínicas.El rector indicó que las personas que contrajeron el mal fueron remitidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o a las instituciones donde cuentan con servicio de salud.“Vamos a estar pendientes de ello”, dijo Ricardo Duarte. “Estamos tomando una serie de medidas. Ya informamos a la Jurisdicción Sanitaria II y estaremos atentos a lo que ellos dispongan”.El rector de la UACJ señaló que entre las medidas de higiene que comenzaron a implementarse se encuentran el uso de cubrebocas y gel antibacterial entre los estudiantes y profesores, así como en las áreas de atención a la comunidad.“Se habían presentado casos menores de gripe, pero de paperas no recuerdo que haya habido en los últimos años. Es situacional, es lo que nos dicen. Vamos a estar muy pendientes para darle seguimiento a esto, tomando las medidas correspondientes para el manejo y para informar a las autoridades”, dijo.En un comunicado, Beatriz Díaz Torres, doctora en Salud Pública y profesora de la UACJ, señaló que “llama la atención” que este padecimiento se esté presentando entre adolescentes y adultos jóvenes como son los estudiantes del ICB, pues por lo regular es típico de la infancia.En ese documento, la docente indicó que la situación no es alarmante y dio a conocer que más casos se han notificado en instituciones como el Tec Milenio y el Tecnológico de Monterrey en Ciudad Juárez.Según el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Sector Salud, el año pasado ningún caso de parotiditis infecciosa fue atendido en los hospitales del Estado, pero hubo tres en 2016.En su más reciente actualización, el boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta que en 2017, las distintas instituciones que se dedican a la salud en Chihuahua detectaron 330 casos de la enfermedad en todo el estado.Díaz Torres informó que los cambios en el clima son un factor que ha favorecido la aparición del virus que provoca la enfermedad. (Fernando Aguilar / El Diario)

