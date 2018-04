Madres y padres de niños con malformaciones cardiovasculares congénitas emplazaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a que restablezca esa especialidad médica en Ciudad Juárez con el fin de recibir la atención en esta localidad y no en Torreón, Coahuila.Los inconformes se manifestaron afuera del Hospital General Regional (HGR) 66 del IMSS, en el suroriente de la ciudad.A manera de protesta, exhibieron fotografías de los niños y niñas que padecen estos males y urgieron a las autoridades del Seguro Social a no ignorar sus demandas.Lorena del Palacio, coordinadora de este movimiento, explicó que desde hace una semana se han dedicado a realizar un padrón de familiares de menores con estas enfermedades, luego de que recientemente un pequeño murió sin recibir una cita para ser consultado por un especialista en Torreón.“No vamos a parar hasta que la persona que tomó la decisión de retirar a la cardióloga pediatra revise esa decisión”, dijo. “(El IMSS) Dice que no es necesario. Con las fotos de los niños demostramos que sí. ¿Cuántos niños quieren, cuántos necesitan? La vida de un solo niño vale”.Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se encontraban atentos a la protesta mientras los familiares ofrecían entrevistas.El movimiento que une a varias personas surgió luego de la muerte del niño, un hecho a partir del cual comenzaron a buscar más casos.Hasta ahora han podido encontrar a 32 niños con estos problemas congénitos del corazón.“Estamos documentando las historias, pero nos parece una tontería que pidan números para traer a una cardióloga pediatra. Si ya la teníamos, ¿por qué la perdemos?”, comentó Del Palacio.La madre aseguró que la causa no intenta desprestigiar ni a los médicos que actualmente trabajan en el IMSS ni al propio Instituto, sino que intenta visibilizar la urgencia de contar con esa y otras especialidades en Ciudad Juárez.Señaló que otras acciones que realizarán en los próximos días en caso de no obtener una respuesta favorable del IMSS son manifestaciones en dependencias de salud y en el Gobierno del Estado, con el fin de que estas entidades puedan apoyar la causa.“No vamos a parar hasta que nos regresen a la cardióloga pediatra y hasta que estas familias puedan obtener los medicamentos que necesitan los niños en tiempo y forma, no como si fueran una limosna”, sentenció Del Palacio.

