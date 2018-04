Más noticias como esta, dale Me gusta y síguenos en Facebook

Sin parar de llorar, una madre escuchó todos los datos de prueba en relación a las violaciones de que fue objeto su hija a manos de su pareja sentimental.Presuntamente el acusado, José Gregorio Landín Colorado, le daba a la madre pastillas para dormir y mientras ella pernoctaba atacaba sexualmente a la menor, así lo señaló la víctima en su declaración.Ayer la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Landín Colorado, tomando como dato principal la declaración de la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial.En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público (MP) en contra de Landín se señala que una noche del mes de septiembre de 2012 en el interior de una casa ubicada en el poblado Práxedis. G. Guerrero, el hoy detenido agredió a la menor en ese entonces de 11 años de edad.Además otra noche de mayo de 2015 en la misma vivienda, Landín Colorado violó nuevamente a la menor, ya de 13 años.La víctima señaló ante el MP que Landín Colorado la violó en innumerables ocasiones pero debido a su edad no pudo precisar las fechas, por lo que la representación social acusó sólo por dos hechos.“Gregorio entró de noche, me amenazó para que no dijera nada, me volvió a violar. Yo sólo lloraba, no podía hacer nada porque le tenía miedo y por vergüenza… Gregorio me violó muchas veces. Cuando cumplí 15 años hablé con mi mamá y con Gregorio y les dije que me quería ir a Estados Unidos, con mis tíos”, refirió la agente del MP.Después de unos meses de vivir con sus familiares en el extranjero, la menor le contó a su tía lo que le había sucedido y ella habló con la madre de la menor. Luego la progenitora presentó la denuncia y Landín Colorado huyó de Praxedis G. Guerrero, al parecer desde noviembre pasado se estuvo ocultando en el estado de Guanajuato.Pero la representación social obtuvo una orden de aprehensión y agentes ministeriales lo ubicaron en aquélla entidad.Además de la declaración de la víctima, el MP también recabó el dicho del hermano menor de ella quien dormía en la misma habitación que la menor y fue testigo de algunas agresiones sexuales.Sin embargo, él no dijo nada porque su padrastro lo golpeaba e incluso le abrió la rodilla con un arma blanca.También se presentó al Tribunal de Control informes en materia de medicina y psicología forense, en el primero se establece que la víctima presenta datos compactibles con un ataque de fecha antigua y en el segundo se documentó que tiene una afectación psicológica grave.Ayer Landín Colorado fue trasladado a la novena sala de la “Ciudad Judicial” pero a los pocos minutos fue retirado por solicitud de él, le expresó al Tribunal que no aguantaba el dolor en el pie izquierdo debido a que presenta una herida infectada al parecer provocada al caerse de un árbol al momento que lo arrestaron.S aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia.