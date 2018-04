El agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que resultó herido al ser arrastrado por el síndico municipal, Aarón Yáñez Limas, interpuso la denuncia por lesiones contra el servidor público, informó el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Ruvalcaba Valadez.El oficial, informó personal de la SSPM, realizaba su rondín de vigilancia cuando fue alertado del accidente e interceptó el vehículo Chevrolet Malibú gris modelo 2014, propiedad del municipio de Juárez, en el bulevar Manuel Gómez Morín.El policía le solicitó que bajara del vehículo, pero en lugar de atender la instrucción, Yáñez le imprimió velocidad al auto arrastrando al uniformado por varios metros.El agente sufrió una contusión en la pierna izquierda y heridas de fricción por arrastre, por lo que fue hospitalizado y recibió una incapacidad laboral que envió al área de Recursos Humanos de la SSPM.Los médicos que atendieron al paciente refirieron que el material del pantalón del uniforme policial evitó que el agente presentara una lesión mayor, ya que las raspaduras son superficiales, aunque deben ser revisadas continuamente para evitar infecciones.Ruvalcaba Valadez, dijo que en caso de que el policía y el síndico lleguen a un acuerdo puede resolver el caso, debido a que las lesiones del oficial no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar menos de 15 días, dijo el vocero de la FGE.Agregó que en el caso del propietario de la motocicleta impactada, la persona declinó interponer la denuncia de hechos y regresó a El Paso, donde radica.Agregó que la Comisión Estatal de Seguridad mantiene los cargos contra el fiscalizador del Gobierno Municipal, por la probable comisión del delito de desobediencia y resistencia a particulares.Sin embargo, no amerita prisión preventiva y la representación social está facultada para resolver la situación legal del acusado.Esto implicaría cerrar la carpeta de investigación y no ejercer acción penal contra el síndico.

