Reportan 14 casos de acoso laboral

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) recibió en la entidad 14 denuncias de acoso laboral y sexual tras la implementación hace un mes de la campaña ¡No lo dejes pasar! que busca combatir esas conductas, dio a conocer la titular de esa dependencia, Ana Luisa Herrera Lazos.Señaló que la las denuncias concluyeron en la terminación de la relación laboral y la indemnización de la víctima, así como dos denuncias penales.“Los asuntos que se han visto, no todos han derivado en acoso u hostigamiento, pero algunos se han resuelto con la liquidación del trabajador al que se le invita a poner denuncia penal. No siempre acepta, es decisión personal del trabajador, pero en todos los casos se les liquida”, dijo.La campaña fue implementada a partir de la segunda semana de marzo como uno de los compromisos de la Mesa de Trabajo sobre Derechos Humanos y la Mujer integrada por organizaciones de sindicatos, empresariales y dependencias de gobierno.“A partir de esta mesa de trabajo donde hay un compromiso de encausar los asuntos que se detecten a la Procuraduría del Trabajo, 14 casos”, refirió Herrera Lazos.Indicó que las víctimas de acoso son atendidas por la Procuraduría del Trabajo que les brinda asesoría para interponer sus denuncias laborales y penales.“Diseñamos un protocolo de atención a estos casos, por ejemplo, no podemos enfrentarlos, ponerlos en situación de negociación, se tiene que proteger al trabajador y no ponerlo en situación de riesgo”, apuntó.Quienes viven en esa situación, pueden llamar a la Procuraduría del Trabajo al teléfono 656-629-33-13 o acudir a esa dependencia ubicada en el eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.Los resultados de la campaña ¡No lo dejes pasar!, fueron expuestos ayer en la segunda sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo sobre los Derechos Humanos y Laborales de las Mujeres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.