Refugiados en la veda electoral, funcionarios de los tres niveles de Gobierno llevan semanas sin dar declaraciones, además de que varios portales oficiales presentan fallos e información incompleta.Ello a pesar de que la Ley Electoral, tanto federal como estatal, especifica que lo único que se prohíbe en términos de comunicación social son aquellas conductas que significan propaganda o promoción de los servidores públicos, pero no las informativas.A partir del 30 de marzo, cuando comenzó la campaña federal, se estableció la prohibición a los funcionarios públicos para hacer propaganda gubernamental.La disposición, encaminada a garantizar equidad en la contienda electoral, ha sido usada por funcionarios públicos para no dar información solicitada.En los últimos días funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, de la Representación del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Ciudad Juárez, del Ayuntamiento y de la Sindicatura de Juárez, se han negado a dar información sobre diversos temas con el argumento de la veda electoral.De acuerdo con la Constitución federal, con las legislaciones electorales tanto federales como locales y con los fijados por el Consejo General del INE, en materia de comunicación, se impide la difusión de los logros de Gobierno, así como de obras públicas y cualquier otro material que “tenga como finalidad influir en la equidad de la contienda electoral”, según especifica la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.“La cobertura informativa está permitida, lo prohibido es la difusión de programas sociales”, aclara la Fepade.Se prohíbe además usar medios de comunicación oficiales y tiempos del Estado para influir en las preferencias electorales; pero no para evitar cualquier comunicación.“Si los servidores públicos aparecen por cobertura informativa en medios, no se vulnera el principio de imparcialidad siempre que no se difunda institucionalmente a través de medios de comunicación social. La promoción personalizada no se actualiza por la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación respecto de los actos en que participó el servidor público”, precisa la Fepade en su explicación sobre las conductas permitidas a los funcionarios.Ever Haro, vocero de la Junta Local del INE, dijo que la institución no se pronunciaría sobre el actuar de los funcionarios.“Cada institución define su actuar conforme a los parámetros establecidos en la legislación”, explicó.

