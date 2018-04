Más noticias como esta, dale Me gusta y síguenos en Facebook

En un peritaje contable presentado ayer a un Tribunal de Enjuiciamiento, se documentó que Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza no realizó una administración fraudulenta en perjuicio de sus hermanas como se señala en la acusación presentada en su contra por parte de sus familiares y del Ministerio Público (MP) del fuero común.En la acusación formulada por el MP estatal en contra de Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza –hijo del exalcalde Jaime Bermúdez– se señala que él en su carácter de gerente general y presidente del Consejo de Administración de la empresa Desarrollos Salo, y a pesar de la obligación que tenía de salvaguardar la empresa familiar, realizó operaciones para beneficiarse él y terceras personas hasta por 8 millones 426 mil 539 pesos del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2012.Presuntamente dispuso de los recursos financieros de la empresa para su beneficio personal, a través de su abogado Roberto Aveitia. También se presume que ordenó transferir dinero a la empresa Industrias Zeber así como a Transnational Manufacturers Inc, ambas de su propiedad.Sin embargo, ayer al rendir declaración, una perito dio a conocer que ella auditó tres informes contables elaborados por la parte acusadora en los que se señala inicialmente que Sergio Ricardo Bermúdez provocó un quebranto a Desarrollo Salo por más de 19 millones de pesos, y determinó que era erróneo pues no se había tomado en cuenta un depósito por cerca de 217 mil dólares en un banco de El Paso, Texas.Al revisar el segundo informe en que la supuesta cantidad desviada había disminuido a más de 11 millones de pesos, se documentó que el análisis contable era equivocado porque durante 2006 a 2012 Desarrollos Salo continuó haciendo las mismas deducciones debido a que trabajó con las mismas personas físicas y morales desde 2006.Después, cuando el presunto desvío quedó en más de 8 millones de pesos, había varios errores porque no se revisaron “documentos fuentes”, afirmó la testigo. Específicamente no se tomó en cuenta que Sergio Ricardo pagó el impuesto predial de las propiedades de sus hermanos Dora Olivia, Lucía Isabel, Jorge y Juan Carlos Bermúdez Espinoza.Tampoco se tomó en cuenta que los dueños de Desarrollo Salo –los hermanos Bermúdez Espinoza– también son los copropietarios de la empresa estadounidense Real Consulting Inc y los recursos asignados a esta compañía siguen en poder de los Bermúdez.Además no se tomó en cuenta el pago de los honorarios por los servicios jurídicos del abogado Roberto Aveitia ni los gastos de promoción de Real Consulting Inc.“En los 8 millones de pesos traen errores de suma. El trabajo (contable) está mal hecho, es incorrecto, carece de análisis, de profundidad, en el estudio no están viendo el detalle”, afirmó la perito.Esta prueba fue ofrecida por el abogado defensor de Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza y escuchado por el Tribunal de Enjuiciamiento conformado por las juezas Emma Terán Murillo, Rosa Amelia Bailón Payán y Evangelina Zúñiga.