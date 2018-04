Cirugía podría 'devolverles' su brazo

La llegada de Mariana al mundo tuvo algunas complicaciones, que terminaron provocándole una lesión en los nervios que conectan su cuello con sus extremidades.Por eso, a sus 11 años, no puede mover bien su brazo derecho, lo que puede estar a punto de cambiar.“Siempre hemos ido a terapias, y sí le han ayudado, aunque no mucho. A mí en un principio me dijeron que no existía una cirugía para corregir eso, apenas me enteré que sí y aquí estamos”, dijo Viviana, mamá de Mariana.Lo anterior luego de que la menor fuera revisada por médicos del Hospital Infantil de Especialidades (Hies), en donde ayer, especialistas hicieron valoraciones a niños con lesiones en el plexo braquial, una condición que se presenta en 3 de cada mil recién nacidos vivos.La operación que le realizarán a Mariana será bajo la coordinación de miembros del Club Rotario Camino Real de El Paso, Texas, y el Club Rotario Juárez Integra, quienes además cuentan con el apoyo de Gobierno del Estado.Miguel Romero García, médico y representante rotario de la vecina ciudad, dijo que está lesión se produce cuando el bebé nace en una posición inadecuada, y al extraerlo de emergencia, se le dañan los nervios correspondientes a esa región de su cuerpo, en el cuello.Lo anterior provoca que los pacientes pierdan movilidad en uno o ambos brazos, por lo que será a ellos a quienes se dirigirá la atención.Viviana relató que este problema ha sido complicado para su hija, al no poder desarrollarse con la movilidad que tiene cualquier niño de su edad. Por ello, aunque no representa dolor o molestia alguna, sí es algo con lo que han estado luchando toda la vida.“Estuvo yendo a fisioterapias y sí le ayudó porque recuperó un poco de movimiento. Ahora hasta cierto punto tenemos miedo por la cirugía, pero pensamos positivo y queremos hacer todo con lo que pueda ayudarla”, dijo.Asimismo, admitió que aun cuando le hubieran hablado acerca de este procedimiento quirúrgico, difícilmente hubieran logrado reunir el dinero para poder costearlo.Sergio Eduardo Espejo, jefe de ortopedia del Hies, dijo que en Estados Unidos, la operación puede costar hasta 250 mil dólares (4 millones 642 mil 500 pesos).De manera coordinada, los organismos antes citados han logrado operar de manera gratuita a dos niños. La meta es operar a otros ocho menores el próximo 19 y 20 de abril.De momento, invitaron a las personas cuyos hijos tengan este problema, a acudir a otra jornada de valoraciones que se realizará el próximo martes 17 de abril, en las instalaciones del Hies en un horario de 10 de la mañana a una de la tarde. (Karen Cano / El Diario)• Martes 17 de abril• Hospital Infantil• De 10 de la mañana a una de la tarde

