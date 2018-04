Sufren por 'arroyo' de aguas negras

Desde hace un año vecinos de la colonia Galeana se han visto expuestos a olores desagradables que emanan de un ‘arroyo’ de aguas negras que aseguran denunciaron con anterioridad sin obtener respuesta a su problemática.“Es una pestilencia horrible que tiene más de un año, viene desde una cuadra y luego luego se siente el aroma”, expresó Francisco Díaz, vecino del sector desde hace 40 años.El entrevistado explicó que en el arroyo hay una alcantarilla que entre cuatro vecinos tuvieron que abrir para evitar que el agua corriera hasta la avenida Carlos Amaya.Se hacen reportes a la Junta de Agua y no vienen, mencionó Díaz y agregó que las cuadrillas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) se acercan para ‘asomarse’ y se van.Otro vecino refirió que desde hace tres meses constantemente se realizan las denuncias, pues con el inicio de la temporada de calor el aroma se vuelve más fuerte y causa afecciones directas a la salud de los habitantes y principalmente de los niños.“Ya tenemos como un año que se quedó así y no han venido los de la Junta a arreglar, pero ya tenemos mucho tiempo con esa agua”, dijo Manuel Palacios, habitante del sector desde hace 21 años.Palacios señaló que algunos vecinos tienen miedo de que el arroyo se empiece a usar como un tiradero, además de que la calle cuando llueve es intransitable aunque los habitantes procuran darle mantenimiento al colocar tierra en los huecos que se hacen por las fugas de agua.Tania Tapia vecina del sector expuso que en tiempo de calor aunque se tengan las ventanas cerradas de las viviendas el olor es muy fuerte y reiteró que se han hecho varios reportes y que en una ocasión una cuadrilla de la JMAS acudió pero muy noche y no pudieron hacer nada, por lo que se retiraron y no volvieron.El Diario pidió información a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento pero hasta el cierre de edición no atendió la solicitud de entrevista. (Abril Salgado / El Diario)

