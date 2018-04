La liberación del síndico, Aarón Yáñez Limas, fue en estricto apego a derecho y sin favorecimientos, aseguró ayer el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Ruvalcaba Valadez.Precisó que luego del depósito de una garantía por 5 mil pesos para la reparación de daños, el Ministerio Público concedió la libertad condicionada.El vocero de la FGE dijo que Yáñez Limas obtuvo su libertad el miércoles a las 19:20 horas, después de que el agente preventivo lesionado le otorgó el perdón.Explicó que el motociclista que inicialmente fue impactado por el síndico es un ciudadano estadunidense que optó por regresar a El Paso y no denunciar los hechos.“El detenido depositó 5 mil pesos en efectivo como garantía para la reparación del daño y las lesiones que sufrió el agente municipal”, mencionó.El agente es atendido por un hospital privado a costo del Gobierno Municipal.“El delito de desobediencia y resistencia a particulares no amerita prisión preventiva y dado que el inculpado carece de antecedentes penales y tiene arraigo en la ciudad, seguirá el proceso en libertad”, dijo el portavoz.La carpeta de investigación aun no es judicializada, añadió.El fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que los cargos que enfrenta el síndico eran daños por choque y fuga, lesiones por arrastre al policía preventivo y desobediencia y resistencia a particulares al confrontar a los agentes estatales que lo arrestaron.Sin embargo llevará el proceso de libertad sólo por el delito de resistencia a particulares.Yáñez Lima fue detenido el miércoles a las 02:00 horas por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), pero fue puesto a disposición del Ministerio Público poco antes de las 06:00 horas, dio a conocer Nava López.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.