Vecinos víctimas de robo a viviendas decidieron unirse para investigar y localizar a el o los probables responsables de esos delitos. Algunos adquirieron cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes de un vehículo que merodeó en el fraccionamiento donde se reportó el mayor número de robos entre los meses de febrero y marzo.Cinco residentes de la avenida De la Raza acudieron ante la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo con Imputado Desconocido para denunciar los hechos, sin embargo, llegó la segunda semana del mes de abril y los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no se habían presentado con los quejosos.Los ofendidos optaron por mantenerse alerta y con las imágenes captadas por las cámaras de circuito cerrado conocieron el vehículo que tripulaba el probable agresor y esta información se la proporcionaron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que ubicaron la tarde del miércoles la unidad en otro fraccionamiento y el conductor presuntamente se resistió a una revisión y finalmente fue detenido por desobediencia y resistencia a particulares.“Nos dicen la Fiscalía que esta persona va a salir porque no existe una denuncia en su contra y eso no es justo, qué quiere la autoridad que hagamos como víctimas, ya está ahí la persona detenida, ya aportamos los elementos de prueba, qué más necesitan para hacer algo”, dijo uno de los vecinos denunciantes.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se están integrando las carpetas de investigación a fin de solicitar una orden de aprehensión contra el presunto responsable.“No existe flagrancia y el motivo del arresto, que es la desobediencia y resistencia a particulares, no amerita la prisión preventiva”, explicó el portavoz.Los vecinos mostraron su indignación a través de las redes sociales.“¿Se acuerdan del excelente trabajo de la Policía Municipal ayer (miércoles)? Resulta que el fulano saldrá libre gracias a la gloriosa Fiscalía General del Estado, y eso que todos mis vecinos ratificaron sus denuncias y entregaron un video”, denunció públicamente una de las afectadas y de quien se omite su identidad por razones de seguridad.La persona detenida por los agentes preventivos fue identificada como Jesús Manuel Espino Faudoa, de 50 años.De acuerdo con el archivo periodístico, en los años 80 era integrante de una banda de ladrones de casas dirigida por Óscar Normando Barraza Olivares, alias “El Súper Ratón”, quien fue señalado como responsable del ataque contra un agente municipal y un paramédico en esa época.Barraza y Espino Faudoa supuestamente habían iniciado sus actividades delictivas de mano de “madrinas” de la Policía Judicial del Estado que presuntamente les brindaban protección. Se les vinculó públicamente a más de 200 robos a vivienda en Juárez y El Paso.Barraza Olivares estuvo preso en el Cereso por varios delitos y llegó a controlar una organización dedicada a la venta de heroína y cocaína.Además, según la acusación federal, formaba parte de la protección oficial que se le ofrecía a Amado Carrillo Fuentes desde que llegaba al aeropuerto y durante sus desplazamientos por las calles.“Y todavía lo van a dejar libre, esto es una burla para los ciudadanos, para nosotros como víctimas”, dijo una de las afectadas por los robos.La detención fue realizada en el cruce de las avenidas Hermanos Escobar y De las Américas, luego de que municipales observaron una pickup Chevrolet Silverado gris merodeando las viviendas.Sandoval Figón dijo que cuando esta persona fue abordada por los agentes para realizarle una inspección, se comportó agresiva y violenta, manifestando que no tenían derecho a realizarle una revisión.Por este motivo fue detenido como probable responsable del delito de desobediencia y resistencia de particulares.Señaló que durante la presente semana se recibieron varias denuncias al teléfono comunitario de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde se denunciaron varios robos en diversos fraccionamientos, además las víctimas brindaron imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad donde se aprecia el vehículo utilizado por el presunto ladrón.Los ofendidos dijeron que el detenido se identificó como familiar de los moradores de las viviendas afectadas para engañar a los guardias de seguridad y, en todos los casos, empleó una camioneta Chevrolet para cargar lo robado como televisiones, estéreos, equipos de cómputo y electrodomésticos.Esto después de haber violentado las cerraduras de puertas y ventanas, dijo Sandoval Figón.

