En el año y medio que lleva la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha gastado apenas 18 millones 537 mil pesos de los 63 millones contratados para inversión en Ciudad Juárez.Esta inversión destinada a Juárez representa apenas el 0.02 por ciento de los 90 mil millones de pesos de presupuesto público para Chihuahua correspondiente a los 18 meses del gobernador Javier Corral al frente de la entidad.De acuerdo con información de la dependencia del Gobierno del Estado, de 32 proyectos de inversión, solamente en 21 se ha hecho alguna erogación, dejando dinero sin ejecutar en algunas de las obras. Incluso, algunas como la rehabilitación del Parque Central llevan más de un año de ejecución a pesar de estar contempladas para terminarse en un par de meses.La obra con más recursos comprometidos es la primera etapa de la construcción del Laboratorio de Inteligencia Avanzada, con un presupuesto de 12 millones 917 mil 584 pesos. Aunque según indica la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hasta el 9 de abril no se había pagado un solo peso de dicho proyecto.La segunda obra con más presupuesto es la correspondiente a la integración y consolidación del Parque Central, que tiene un monto contratado de 8 millones 250 mil 724 pesos. Ese proyecto, según los datos informados vía solicitud de transparencia, inició el 20 de diciembre del año pasado y tendría que haberse terminado el 9 de marzo de este 2018. A la fecha, las obras no han terminado y se han pagado apenas un millón 237 mil 608 pesos.El Parque Central de Ciudad Juárez también tiene presupuestadas otras tres obras, que, a pesar de estar proyectadas desde el 2017 y con plazos vencidos, siguen en construcción. Un par de ellas, las correspondientes a la adecuación del Jardín del Abuelo y la remodelación del auditorio del Centro Comunitario, ambas por poco más de 500 mil pesos, permanecen sin erogaciones.En la misma situación se encuentra la rehabilitación del Centro Comunitario Integrado de Anapra, que estaba contemplada para enero de 2017 con un presupuesto de 94 mil 630 pesos que a la fecha no han sido ejercidos.De los 32 proyectos, 20 han sido entregados a empresas a través de la modalidad de adjudicación directa, 11 por licitación pública y uno más por invitación a cuando menos tres contratistas.El rezago en la inversión pública en la frontera se advierte también en que las obras han sido destinadas principalmente a remodelación, rehabilitación y reacondicionamiento de inmuebles.Para el 2018, a cuatro meses de iniciado el año, además del Laboratorio de Inteligencia Avanzada, se han contratado ya dos obras, una correspondiente a la primera etapa de remodelación de las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico por un millón 937 mil 81 pesos, y la construcción de un estacionamiento en el complejo de la Fiscalía General del Estado (FGE), por un millón 313 mil 514 pesos.Ambas obras, deberían estar ya terminadas, sin embargo no se han ejercido los montos, se informó.De 32 proyectos de inversión solamente en 21 se ha hecho alguna erogación20 han sido entregados a empresas por adjudicación directa, 11 por licitación pública y 1 más por invitación a cuando menos tres contratistas

