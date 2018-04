Desde hace dos años Melissa ha llevado de manera alterna a sus clases de bachillerato, una preparación autopedagógica para convertirse en médico.“Después de mis clases me he puesto a estudiar. Hoy vengo a hacer el examen y espero quedar de una vez, para no perder más el tiempo”, dijo la adolescente que actualmente está por concluir la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 61.Esto lo relató al momento de estar haciendo fila para realizar el examen de admisión a la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; cuya aplicación a los más de 12 mil aspirantes inició ayer.Hasta ayer se había informado que en total fueron expedidas 13 mil 756 fichas, sin embargo, algunos aspirantes decidieron tomar más de una opción y expedir dos fichas para realizar dos veces el examen a dos carreras distintas.Por ello, son en total 12 mil 100 los alumnos que estarán disputándose un sitio durante los siguientes 10 días hábiles.Lo anterior fue informado por el rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Duarte Jáquez, quien dijo que de todos ellos sólo ingresarán alrededor de 8 mil 500.“Se tienen programados mil 300 exámenes diarios a partir de hoy (ayer), los resultados serán dados a conocer el 20 de mayo; las inscripciones serán en los primeros días de junio y estaremos avisando oportunamente”, dijo.Este nuevo centro sede cuenta con 272 unidades de cómputo en cuatro salas, una de ellas exclusivamente para personas con capacidades diferentes, además de una Unidad de Atención Médica Inicial.Ayer, para el arranque de la aplicación de los exámenes, se realizó un recorrido por parte del rector y directivos de los institutos.Los resultados del examen de admisión serán publicados el 20 de mayo en la página de la Universidad www.uacj.mx, a partir de las 12:00 horas.1,300 exámenes diarios que se aplican desde el jueves 12 de abril13, 756 fichas repartidas (algunos estudiantes sacaron dos fichas)

