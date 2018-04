Cerveceros artesanales desaprovechan oportunidad

Hasta el momento, los nuevos giros de boutique, microcervecería y salas de degustación que contempla la Ley de Alcoholes que entró en vigor el primero de enero, para promover la producción de bebidas alcohólicas marca Chihuahua como lo es el sotol y la cerveza artesanal, no es aprovechada en Ciudad Juárez, de acuerdo con el Departamento de Gobernación del Estado.Ignacio Castro Velázquez, titular de esa dependencia, señaló que no hay ninguna solicitud para abrir este tipo de establecimientos para los que se aprobaron tarifas preferenciales o bajas ya que la licencia tiene un costo de alrededor de 30 mil pesos.La inclusión de estos giros en la Ley de Alcoholes fueron de los cambios más importantes que se aplicaron con la reforma en vigor entre las que también destacan la norma antimonopolios que permite a los establecimientos comercializar más de una marca de cerveza sin ningún tipo de condicionamiento por parte de los distribuidores.También se ratifica la prohibición de cualquier actividad o estrategia que induzca al consumo en exceso de alcohol, así como hacer promoción de barras libres, 2x1, concursos, noches de dama, entre otras.Señaló que para regular los nuevos giros y definir algunos que están operando con licencias de restaurante bar como lo son algunas barberías y estéticas, Gobernación del Estado se encuentra realizando el reglamento que se aplicará.Los cambios a la Ley de Alcoholes, son informados a los comerciantes de ese ramo en los cursos de capacitación a los que están obligados y que fueron puestos en marcha el mes pasado, recordó.La idea es que propietarios y representantes de bares y cantinas conozcan sus derechos y obligaciones que les impone la nueva normativa que entró en vigor el primero de enero. (Juan de Dios Olivas)• Esta bebida artesanal no contiene elementos artificiales, ni en el proceso ni en los ingredientes• El fermentado es natural• Es innovadora, debido a lo experimental de sus productos• Independiente y social, debido a que las ganancias generalmente se quedan en la localidad ayudando a la economía

