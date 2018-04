Consternados y con tristeza es como los vecinos de la colonia Infonavit Oasis dijeron encontrarse luego de que el martes por la mañana se registró el homicidio- suicidio de un matrimonio que habitaba en la zona.Una vecina del sector que prefirió no dar a conocer su identidad, mencionó que la pareja tenía aproximadamente un año viviendo en la colonia y eran los dueños de un negocio de abarrotes donde era muy común tener contacto con ambos.Explicó que hace tiempo notaron que el señor de 54 años estaba triste y que, según versiones que se manejan en el sector, la pareja, que era de religión cristiana, tenía un mes bebiendo, lo cual fue extraño porque desconocían que tomaran alcohol.También narró que otra de las versiones de vecinos es que después de cometer el asesinato contra su esposa de 35 años, estuvo desesperado en la casa hasta que su hija de 9 años se despertó, le pidió que se durmiera y él se suicidó acostado en su cama.“Nadie nos lo esperábamos porque todos los veíamos como una pareja feliz, normal”, mencionó. “A la mejor él se dio cuenta de que hizo una barbaridad y dijo: ‘no pues me suicido yo también’”, manifestó una mujer.La entrevistada relató que el martes por la tarde en la esquina del abarrotes un pastor acudió para realizar una misa en la que estuvieron presentes la mayoría de los vecinos.Otros vecinos prefirieron no hablar del tema, ya que mencionaron, fue una situación muy triste.El hecho se registró en una vivienda ubicada en las calles Burma y Malasia de la colonia Infonavit Oasis y es el primer homicidio-suicidio de un matrimonio que se registra en el año informó el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Ruvalcaba Valadez.

