Heredan el valor para ser bomberos

Los aspirantes a integrar las filas del Heroico Cuerpo de Bomberos no sólo tienen un sueño en común, sino que además la mayoría buscan seguir el legado familiar que dejaron sus padres que pertenecieron al departamento hasta su jubilación.Anthony Isaac López de 19 años, Uriel Quiñones Estrada de 21, Alex Humberto Reyes de 22 y José Enrique Llamas de 23, son cuatro de los cinco miembros que ayer iniciaron su primer día en la academia para lograr su sueño de ser bomberos, gracias a la influencia de sus padres.“Fue prácticamente desde la primaria cuando veía a mi papá ser bombero y me contaba que salvaba vidas, seguí sus pasos”, dijo Anthony López, quien además agregó que parte de los retos que enfrentó para llegar a la academia es alejarse de las malas compañías y optar por un futuro para su familia.Alex Reyes relató que desde los cuatro años visitaba a su papá en la estación y fue cuando supo que quería ser bombero como él, aunque esto ha implicado dejar fiestas y disciplinarse más, es un sueño que está por cumplir.Otro elemento es Jesús Eduardo Varela García, de 24 años, quien trabaja en el departamento desde hace un año y a pesar de no tener antecedentes familiares en la corporación, busca dejar un legado para que en un futuro su hijo sea bombero.Benito Ortiz Ornelas, el capitán segundo y encargado del área de capacitación de Bomberos mencionó que el departamento requiere de elementos nuevos para realizar las maniobras y trabajos que la profesión requiere, e informó que actualmente hay alrededor de 15 bomberos de 19 y 20 años.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, dijo que actualmente el departamento tiene siete elementos que ingresaron por legado familiar, sin embargo, al igual que todos los aspirantes, deben cursar la academia de un mes y medio.“Tienen la ventaja de que el papá les dice que hacer y cómo hacerlo; vienen en cierto punto adelantados a los otros”, expresó.Explicó que la mayoría de los que aplican para pertenecer al Departamento de Bomberos son jóvenes pero una tercera parte desiste en la academia, ya que las pruebas físicas son intensas, desde correr, realizar maniobras con escaleras, preparar y cargar el equipo, etcétera.Finalmente relató que el desempeño que los bomberos jóvenes es muy bueno, ya que entran con muchas ilusiones por subir de rango –lo que se logra después de cinco años de trabajo– y buscan aprender labores extra como el manejo de unidades y levantar actas.

