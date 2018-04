Trabajan maestros bajo protesta

Ante el incumplimiento de pago de sueldos y prestaciones, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42 trabajaron ayer bajo protesta y fuera de las aulas.Apenas el pasado 21 de marzo, más de 2 mil profesores salieron a las calles en caravana hacia las oficinas de Gobierno del Estado, exigieron el pago atrasado a noveles e interinos, así como el pago prestaciones adquiridas por el sindicato, como son tiempo completo mixto, 3/4 de tiempo, horas extracurriculates IRP, escalafón de PAAE y otras.Sofía Nereida Vega, maestra agremiada, dijo que ayer, quienes integran al SNTE 42 en esta ciudad, estuvieron pegando cartulinas y repartiendo volantes a los padres de familia.Lo anterior anunciando que han regresado a trabajar bajo protesta, y durante la próxima semana estarán realizando diversas acciones en exigencia de lo que les deben.En aquella marcha, que fue parte de todas las que se hicieron de manera simultánea en el estado, se entregó un pliego petitorio a Gobierno del Estado, señalando sus exigencias.Entonces les prometieron que pagarían, y dieron un plazo, pero éste ha llegado y siguen sin cumplirse, denunció.“El 21 de marzo salimos a marchar, y se nos prometió que finales del mes pasado se pagaría lo pendiente. Pero sólo han cumplido con algunos noveles e interinos, no con todos. Mientras que nuestras prestaciones siguen sin ser pagadas”, dijo.Dijo que las prestaciones no son negociables, pues son parte de los acuerdos que ha logrado el sindicato, y que ya han sido acreedores a ellas debido al trabajo que realizan.También dijo que algunos de sus compañeros tienen hasta un año sin paga, y que no van a detenerse hasta que todos tengan el dinero que les deben.De momento, estarán al pendiente de lo que Ever Avitia, dirigente estatal del SNTE 42, logre resolver en diálogos con el Estado; pero de momento, seguirán trabajando bajo protesta.“Sabemos que contamos con de apoyo de los padres porque ellos han sido testigos de que nunca hemos dejado de trabajar”, dijo.

