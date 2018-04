Ante la falta de especialistas que atiendan la lesión lexo braquial en los recién nacidos, hoy se estarán haciendo valoraciones gratuitas en busca de candidatos para una cirugía gratuita que resuelva su problema.Bajo la coordinación de miembros del Club Rotario Camino Real de El Paso Texas, el Club Rotario Juárez Integra, y el apoyo del Gobierno del Estado, se realizará la revisión en el Hospital Infantil de Especialidades.Miguel Romero García, médico y representante rotario de El Paso, dijo que esta lesión se produce cuando el bebé nace en posición inadecuada y al extraerlo de emergencia se le dañan los nervios que dan movimiento a los brazos y pierden esa facultad.“Se dice que esto ocurre en 3 de cada mil bebés recién nacidos. Y de todos los que padecen esta lesión, sólo la mitad pueden ser tratados a base de medicamentos, los demás deben ser sometidos a una cirugía que en Estados Unidos puede costar hasta 250 mil dólares”, explicó.Al elevado costo, se le suma la dificultad de que hay muy pocos especialistas en esta área en todo el país.“En México hay sólo unos 10 especialistas que pueden hacer esta cirugía, y en todo el estado de Chihuahua, sólo dos”, dijo.Por ello invitan a los padres y madres de familia cuyos hijos tengan esta lesión, a acudir hoy de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a las instalaciones del Hospital Infantil de Especialidades, ubicado en la avenida Vicente Guerrero, casi esquina con la calle Arizona.Se pide a quienes acudan a que lleven toda su papelería, es decir, actas de nacimiento del paciente y padres e identificación oficial de éstos.Quien no cuente con seguro médico será dado de alta en el Seguro Popular para poder recibir la operación.Esta es la segunda vez que los rotarios se unen para realizar este procedimiento médico a niños y niñas cuyas familias no cuentan con el recurso para pagarlo.La vez pasada fueron dos los niños beneficiados; en esta ocasión esperan ayudar a ocho.El único requisito que debe de cumplir el paciente, es tener una edad no mayor a los 5 años. De resultar idóneos, la cirugía se les realizará el 19 y 20 de abril. (Karen Cano / El Diario)

