Divide a regidores incidente

El incidente que protagonizó el síndico municipal Aarón Yáñez Limas la madrugada de ayer dividió las opiniones de regidores del Ayuntamiento.El regidor independiente Pablo Arana Pérez, coordinador de la comisión de Seguridad Pública, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuó conforme a la ley al detener al servidor público luego de que presuntamente lesionó a una persona.Desde su punto de vista, aun cuando es una situación de la que ningún ciudadano puede estar exento, el síndico en su carácter de figura pública debe conducirse con prudencia de modo que ese tipo de sucesos no dañen la imagen que la comunidad tiene de él.Para la regidora Irma Celia Medrano Flores, también integrante de la fracción independiente, lo primero es conocer el parte oficial con el fin de determinar si los hechos sucedieron tal como fueron reportados.En su opinión, la situación adquiere un tinte político en virtud de las fricciones que han existido entre el síndico y el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.“Me gustaría pensar que no lo detuvieron porque él es el síndico y por su situación particular con el alcalde, porque Tránsito depende directamente de la Presidencia Municipal, del alcalde. Es una persona pública. Pero también tenemos los antecedentes de los excesos que se cometen en ese sentido”, dijo.Medrano Flores manifestó que tras estos hechos el mensaje con el que debe quedarse la ciudadanía es que cualquier persona puede estar expuesta a un incidente como este.“También tenemos una falta de cultura para respetar el espacio de los motociclistas y los motociclistas van en medio en vez de ocupar su espacio como si fuera un automóvil, que eso es lo que dice el reglamento de Tránsito”, comentó.El Diario pidió a Mónica Luévano García, coordinadora de Comunicación Social del Municipio, la postura oficial del alcalde, pero la funcionaria señaló que éste omitiría cualquier declaración por hallarse activa la veda electoral.

