Soportan viento, sol y desdén para ayudar a la Cruz Roja

Estudiantes voluntarios de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja ponen todo su entusiasmo en la colecta anual que la institución lleva a cabo para obtener recursos que permitan costear sus operaciones.En el proceso deben resistir el tráfico, los rayos solares y la contaminación acústica; también tienen que enfrentarse a la apatía, la indiferencia y el desdén de muchos conductores, lo que, sin embargo, no mengua ni un poco su espíritu de ayuda.“Algunas veces la gente piensa que nada más lo hacemos para tener dinero para nosotros, pero estamos apoyando la causa de la Cruz Roja”, dijo Luis Daniel Arroyo Ríos, estudiante del quinto semestre de la carrera. “Algunas personas son escépticas y otras sí apoyan”.Mario Carmona, director de la institución en Ciudad Juárez, explicó que hasta el domingo pasado habían podido reunir 685 mil pesos, lo que no es ni la mitad de la meta de 2 millones de pesos que esperan alcanzar antes de terminar la campaña el 30 de abril.De acuerdo con el titular de la organización, hasta ahora 573 mil pesos fueron ingresados a la caja de la Cruz Roja mediante el trabajo de los estudiantes y otros voluntarios que piden el apoyo ciudadano en las calles. Además, 117 mil pesos se obtuvieron por medio de las donaciones de empresas maquiladoras, escuelas y asociaciones.Para Luis Daniel, la posibilidad de colaborar en una actividad como la colecta nacional que se realiza cada año lo reconforta, pero también, como al resto de sus compañeros, lo deja exhausto, en virtud de que deben permanecer a veces bajo los rayos del sol y sortear los autos del tráfico.“Hay quienes dan uno o dos pesos, hay gente que da 20 pesos o un dólar. A veces es pesado y es un poco tedioso y cansado a la vez. Tenemos que estar parados. Hay compañeros que no están en la sombra, están en el sol. Nos estamos asoleando y eso es lo que cansa”, afirma.Virginia Ivonne González Guevara, profesora de Anatomía, Fisiología y Farmacología en la Cruz Roja, está convencida de que esta clase de actividades fomentan en los estudiantes el sentido de solidaridad.“Ellos van haciendo conciencia de las necesidades que tiene la población”, comentó la responsable del grupo.“Es un pasito inicial para lo que ellos van a tener que trabajar posteriormente. Desde que ellos ingresan a la escuela se les hace saber la importancia del voluntariado”.La colecta de la Cruz Roja concluye el 30 de abril, por lo que, con preocupación, directivos de la institución lamentan que hasta ahora la cifra alcanzada es inferior a la que en estas fechas del año pasado habían logrado. (Fernando Aguilar/El Diario)* Llevan apenas 685 mil pesos* No llevan ni la mitad de la meta

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.