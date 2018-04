La frontera podría desarrollar cuestiones más complejas ante los ataques de Donald Trump y la militarización que pretende Estados Unidos, dijo Adolfo Castro Jiménez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez.Detalló que ejemplo de ello pueden ser los ‘polleros’, ya que no les importan las políticas públicas y continúan con el traslado de personas del sur a las fronteras con la promesa de cruce, pero con la militarización se complicará la situación y la gente será engañada.“México está dando visas temporales nomás, no son para vivir ni trabajar ni nada, simplemente para que crucen el territorio nacional sin ningún problema, para evitar corrupción y otro tipo de circunstancias, pero llegando aquí se atoran porque esa visa no sirve para internarse a Estados Unidos”, dijo.Castro comentó que ahora es más difícil pedir asilo político en el vecino país, ya que existen juicios de apoyos pero mucha gente es engañada porque cree que al llegar y pedir el asilo se lo darán y esto es erróneo, se requiere de una cita con un juez migratorio que puede tardar incluso meses en llegar.“Y la carga que se viene para nosotros es el Gobierno mexicano, donde se van a ir juntando estos migrantes que están viniendo diariamente y que se van a topar ahora, aparte del muro, con personal militar”, expresó.Explicó que es una problemática económica ya que no sólo es la cuestión de dar alojo, sino también alimentación, higiene, médicos y medicinas para los adultos.Aparte están los niños menores que vienen solos y no comprenden la situación de estar fuera de su país, por lo que se requiere atención psicológica de acuerdo con el protocolo que México firmó en el 2015 por parte de la Unicef y las Comisiones de Derechos Humanos.“Son muchos gastos para esa situación y los migrantes van a seguir llegando”, señaló.Castro Jiménez expuso que hacen falta políticas públicas para que en el sur del país se avise a la población que con la militarización es más difícil cruzar.

