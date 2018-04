El fiscal Jorge Arnaldo Nava López dijo que activó la búsqueda de Sergio Garduño Escobedo, alias “El Coma”, tras versiones en torno a la llegada a Ciudad Juárez del identificado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.Contra el exjefe de la Unidad de órdenes de Aprehensión existe una orden de arresto con fines de extradición a los Estados Unidos al ser identificado como uno de los 24 miembros del Cártel de Sinaloa acusados por narcotráfico, asociación delictuosa, ‘lavado’ de dinero y posesión de armas de fuego, delitos cometidos entre los años 2000 y 2012, dijo el fiscal.El funcionario comentó que en el listado se encuentran Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera e Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.Considerado el fugitivo número W731342535, Garduño Escobedo fue visto en la ciudad, según la versión que tuvo la Fiscalía General del Estado, informó Nava López.Sin embargo, esta es una información extraoficial que no obra en las fichas que elaboran los grupos de inteligencia de la Policía Federal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal, dijo el funcionario.Nava López precisó que se conoce la versión extraoficial de la incursión de Garduño Escobedo en la ciudad.Agregó que se encuentra activa la recompensa que ofrece la PGR a quien aporte datos que permitan su captura y no descartó su arresto.Agregó que esta persona enfrenta cargos federales en Estados Unidos y es buscada por la DEA.De acuerdo con la acusación presentada en abril del 2012 ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en la organización delictiva participarían como traficantes, secuestradores y homicidas –entre otros cargos– los exagentes locales Mario Núñez Meza, alias “El Mayito”; David Sánchez Hernández, alias “Christian”; Iván Sánchez Hernández; Arturo Lozano Méndez y uno más identificado sólo como José Luis, “Tocayo”.Los primeros tres están detenidos y los hermanos Sánchez fueron extraditados el año pasado, tras ser detenidos en Juárez.Los exelementos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua que, según la acusación, trabajan para la misma organización, son Sergio Garduño Escobedo, Jesús Rodrigo Fierro Ramírez, Mario de la O López, Arturo Shows Urquidi y Fernando Arellano Romero; los cuatro primeros, exintegrantes del grupo de Órdenes de Aprehensión hasta 2004.Los 10, agrega, forman parte de la estructura del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, y la cual encabezan Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, y en la que también participan en esta entidad José Antonio Torres Marrufo –ya detenido en México– y Gabino Salas Valenciano, asesinado durante un supuesto enfrentamiento con el exsecretario Julián Leyzaola, entre otros.En la acusación se observa también que de la organización derivaban básicamente dos estructuras: una para conducir las actividades de los escuadrones de la muerte, y otra más para controlar el almacenamiento y el tráfico de las drogas.La otra estructura derivada de “El Mayo”, para quien operan como lugartenientes un hombre identificado sólo como “Germán”, además de Sergio Garduño Escobedo, Fierro Ramírez, Lozano Méndez, De la O y Sánchez Hernández.“El acusado Sergio Garduño Escobedo, alias ‘Coma’, era comandante de la Policía Judicial de Chihuahua.“Antes de la guerra de cárteles, Garduño pagaba el impuesto del Cártel de Sinaloa para obtener el permiso del Cártel de Juárez para mover las drogas a través de Juárez”, dice la acusación.“Garduño supervisa las fuerzas de seguridad y las bodegas en Juárez donde se descargan miles de kilogramos de cocaína antes de su embarque hacia los Estados Unidos (...) Garduño usa exclusivamente el logotipo del personaje de caricatura llamado ‘Memín Pingüin’ en los paquetes de cocaína”, agrega.Sobre los presuntos integrantes de esta segunda célula, los archivos periodísticos indican que tanto Garduño como Fierro Ramírez, De la O y Shows Urquidi –que en la acusación norteamericana no aparece descrito como expolicía– salieron casi al mismo tiempo del grupo de Órdenes de Aprehensión de la Judicial del Estado en febrero de 2004, días después de que se encontraran los 12 cuerpos inhumados de manera clandestina en el patio de una casa del fraccionamiento Las Acequias.Otros antecedentes que arrojan los archivos son de David Sánchez Hernández, alias “El Christian”, exintegrante del grupo Fortac y quien, en enero de 2001, fue mencionado en declaraciones judiciales como el hombre que en noviembre de 2000 reclamó y obtuvo una tonelada de mariguana que había sido asegurada por municipales en Los Nogales.Iván y David Sánchez Hernández, fueron entregados a las autoridades estadounidenses el pasado 16 de agosto del 2017 para enfrentar las acusaciones en su contra desde 2012, por lo que se encuentran detenidos sin derecho a fianza.Los hermanos Sánchez Hernández enfrentan cargos por narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, delitos cometidos entre los años 2000 y 2012.Los documentos indican que David era uno de los mayores distribuidores de droga de Garduño Escobedo. Sánchez Hernández también es acusado por las autoridades estadounidenses de secuestro, tortura y homicidio.Mientras que a Iván se le señala como el responsable de descargar de tráileres toneladas de cocaína que eran resguardadas en las casas de seguridad de Garduño Escobedo, para después cargar las pesadas unidades con cientos de armas de fuego y millones de dólares procedentes del narcotráfico.El 23 de agosto David e Iván se declararon no culpables de los cargos en su contra ante la juez federal Anne Berton.

comentarios

