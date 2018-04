Fiestas ruidosas molestan y contaminan

Más del 80 por ciento de la contaminación por ruido denunciada ante las autoridades se genera en las viviendas particulares, indican datos de la Dirección de Ecología del Municipio.De acuerdo con la dependencia, este año 133 ciudadanos han presentado una queja con relación al alto volumen de la música en las casas, generalmente en fiestas.Flor Karina Cuevas Vásquez, directora de esta unidad, informó que el año pasado se registraron 675 quejas.“Lo más común son las situaciones de fin de semana donde la gente tiene el volumen de la música muy alto”, explicó la funcionaria.Estos datos están enmarcados en el Día Mundial de la Contaminación Acústica, que se celebra este 12 de abril con el fin de crear conciencia entre la población sobre el hecho de que el ruido también es una forma de contaminación.Según Ecología, en función de su tipo, duración y contexto, un sonido determinado puede volverse molesto, incómodo e incluso es capaz de alterar el bienestar de los seres vivos, momento en que se denomina “ruido” y se considera contaminación.“El sonido es una sensación agradable producida en el sentido del oído y el ruido, en cambio, es todo sonido molesto y no deseado”.Tipos de contaminación auditiva son las que generan el tráfico de los autos y el transporte pesado, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, el fuerte volumen de la música en una fiesta y el barullo que sucede en escuelas, gimnasios, así como los gritos y la voz alta.La Dirección de Ecología advirtió que estudios señalan que entre un 5 y un 10 por ciento de quienes suelen escuchar música con auriculares experimentarán en algún punto de su vida pérdida auditiva y otros trastornos.“Los expertos advierten que muchos de estos jóvenes acabarán experimentando presbiacusia (pérdida auditiva por la edad) a los 40 ó 45 años, en vez de a los 60 ó 65 años, como es lo habitual”, dio a conocer en un folleto informativo.Médicos recomiendan evitar lugares con ruido excesivo y aconsejan también utilizar tapones especiales para proteger los oídos cuando las personas estén expuestas a ruidos fuertes en el desempeño de sus actividades cotidianas.Las multas a las que se hacen acreedores quienes incurren en contaminación auditiva van desde los 10 a los 20 UMA, que equivalen a un rango de entre 860 y mil 720 pesos, informó Ecología. (Fernando Aguilar / El Diario)• El contaminante más barato de producir• Requiere muy poca energía para ser emitido• Es complejo de medir y cuantificar• No deja residuos, ni se acumula en el ambiente• Su efecto acumulativo pega directo al hombre• Tiene un radio de acción reducido• No se traslada a través de los sistemas naturales• Se percibe sólo por el oído, lo que hace subestimar su efecto• Puede llamar al 738 0000, extensión 70512• De noche al 911• La multa es entre 860 y mil 720 pesos

