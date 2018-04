Temen colapso de 'maquila' quemada

A nueve días del incendio que consumió la maquiladora Industrias BM de México, vecinos de la zona temen que la estructura colapse y cause más afectaciones; hasta el momento se desconoce lo que sucederá con el inmueble calcinado.Aunque de manera oficial no se ha emitido algún comunicado sobre los avances del peritaje que realiza la Fiscalía, el director de Protección Civil municipal, Efrén Matamoros Barraza, mencionó que lo más probable es que la planta sea derribada al considerar que no quedó en condiciones de ser reparada.“Me da miedo que se quede así porque después se va a caer, ya está toda quemada y como andan trabajando ahí se puede lastimar alguien”, dijo Ana Karen Moreno, vecina del sector, quien mencionó que ninguna autoridad se ha acercado a comunicar lo que sucederá con lo que queda de la planta.César Navarro, también habitante de la zona, mencionó que deberían derribarla, ya que alguien puede entrar para sacar algo y se le puede venir la estructura encima, además de que también sería por la seguridad de las personas que se observan trabajando entre los escombros y ruinas.El Diario solicitó informes con personal de la maquiladora que se encontraba ayer en la nave, sin embargo mencionaron que no pueden dar información al respecto.De manera extraoficial, se sabe que la empresa contrató a una empresa de seguridad particular para que vigile el lugar las 24 horas.También se sabe que el lunes por la tarde llegaron grúas industriales de montajes y maniobras con la intención de remover parte del escombro, lo que al parecer forma parte de las acciones del peritaje de la Fiscalía para determinar lo que ocasionó el siniestro.El incendio que acabó con la planta BM de México del Parque Industrial Gema II tuvo lugar el pasado lunes 2 de abril a las 9:30 de la noche. Los bomberos trabajaron 34 horas hasta lograr su extinción.Sin reporte de heridos, únicamente daños totales de la planta de la que 120 trabajadores fueron evacuados a tiempo.Sumaron esfuerzos aproximadamente 350 bomberos, paramédicos, agentes policiales y voluntarios, 4 unidades de Cruz Roja, 8 camiones del Departamento de Bomberos, 1 camión de la empresa Bosch y una máquina extinguidora del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM).De acuerdo con archivos periodísticos, con este suman ya 11 incendios en maquiladoras en los últimos cinco años. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.