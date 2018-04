El Gobierno del Estado y el propietario del Cine Victoria se encuentran en negociaciones con la finalidad de convertir en Teatro de la Ciudad, el viejo inmueble donde alguna vez estuvo la casa donde se hospedó Benito Juárez en la época de la intervención francesa, dio a conocer el subdirector de Obras Públicas de la frontera, Andrés Carbajal Casas.“Tenemos un fabuloso proyecto con el Cine Victoria, está totalmente terminado para convertirlo en el Teatro de la Ciudad, en un icono, en un lugar que demuestra la generosidad de los empresarios propietarios del inmueble, que dicen, háganlo”, refirió.Señaló que la propiedad es privada pero se busca algún esquema que transfiera su posesión al Estado y se puedan invertir recursos públicos.“Hay una gestión, el Gobierno no puede invertir en una propiedad privada, nos limita la ley, estamos en proceso de negociación, hay un proceso legal para que nos den el control del inmueble”, dijo.Indicó que mientras se rescata, el lugar debiera contar con vigilancia para evitar que continúe la destrucción.“Lamentablemente no es esfera de competencia del Estado porque es una propiedad particular, yo creo que sí debería haber más vigilancia y evitar el vandalismo de grupos que van y se hacinan ahí para practicar acciones no permitidas por la ley”, apuntó.Agregó que el mobiliario destruido y los daños se tendrán que reconstruir para el Teatro de la Ciudad.“Debe vigilarse más porque se han registrado un par de incendios y la destrucción de butaquería por parte de personas en situación de calle que las quemaron para mitigar el frío. Eso hace más complicado porque en el proyecto de remodelación implica reconstruir la butaquería y conservar las antiguas, pero ahora se tendrán que meter nuevas”, abundó.Ese deterioro y vandalismo, motivó el fin de semanas a que un grupo de ciudadanos se dieran a la tarea de limpiar el inmueble ubicado en la avenida 16 de Septiembre y calle Madero.* Actualmente pertenece a la familia Devlyn, que a finales del 2008 lo cedió en comodato al Gobierno municipal* El edificio perteneció a don Inocente Ochoa, quien estableció los primeros tranvías de tracción animal entre Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas* En esel ugar se hospedó Benito Juárez en la Intervención Francesa* El presidente Porfirio Díaz, la utilizó como vivienda temporal durante su visita a esta ciudad para encontrarse con el presidente William Howard Taft en 1909* Fue inaugurado en 1945, en medio de la Segunda Guerra Mundial

