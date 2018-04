Pareja asegura que es inocente

Una pareja detenida como sospechosa de haber asaltado a mano armada al conductor de un auto Uber, ayer rindió declaración ante un Tribunal de Control para afirmar que son inocentes y que ellos fueron atacados por el chofer del vehículo y sólo se defendieron.Jesús Fernando Juárez Hernández y Diana Vianey Martínez Gómez también aseguraron que los agentes que participaron en su arresto los golpearon y les “sembraron” un arma de fuego.Los hechos sucedieron presuntamente el primero de abril en las calles Región de Quebec Sur y Fidel Ávila de la colonia Jardines de San Patricio cuando, de acuerdo con el parte oficial, Jesús Fernando y Diana Vianey utilizaron un arma de fuego para exigirle al guiador de un automóvil Ford Figo modelo 2012 que les entregara ese automotor y las pertenencias de valor.Presuntamente la pareja no logró consumar el atraco y huyó del lugar para ser detenida metros más adelante, por compañeros de la víctima que recibieron una alerta.Ayer ambos detenidos rindieron su declaración ante el juez de Control Rafael Rosado Arcudia. Primero subió al estrado Diana Vianey, quien afirmó que el viernes 30 de marzo estuvieron en un bar consumiendo alcohol junto con unos amigos, entre ellos el primo de Jesús Fernando. Al día siguiente no salieron de la casa de él y el domingo acudieron a un negocio ubicado cerca del ‘puente al revés’ a patinar de ahí se fueron a la plaza comercial Sendero para entrar al cine pero determinaron no hacerlo y en el estacionamiento tomaron un Uber.Diana dijo que el chofer se detuvo en un fraccionamiento privado donde había un baldío y un canal, bajó y tomó un desarmador de la cajuela y luego le pegó, sin motivo, por lo que Jesús Fernando intervino para defenderla y ella descendió del auto para buscar un objeto con qué golpear al conductor. Después llegaron dos automovilistas y también le pegaron a su pareja y ella salió corriendo pero se cayó al canal de agua y Fernando la sacó.Luego acudieron los agentes y el chofer de Uber cambió las cosas, dijo que trataron de asaltarlo. Minutos después arribaron unos policías quienes los golpearon, incluso a ella, afirmó llorando. En el área del público, su papá y la madre de Jesús Fernando también lloraban.El detenido declaró en el mismo sentido.La abogada defensora también llamó al estrado a la madre de Jesús Fernando y al primo, Virginia Hernández Morales y Luis Ricardo Juárez Peinado, ambos hablaron sobre qué hicieron el viernes 30 de marzo los sospechosos. La visita al bar, la hora y quién los llevó a la casa e incluso sobre los memes que se hicieron a raíz de la sudadera que vestía Diana Vianey al momento del arresto en la que se leía “I love Jesus”. Pero nada respecto al domingo.Hasta el cierre de esta nota, el juez de Control Rafael Rosado Arcudia no había resuelto la situación jurídica de los sospechosos. Seguía escuchando la argumentación de la defensora y del agente del Ministerio Público (MP). (Blanca Carmona)-------------Arrestana dos poromisión decuidados ------------- cabezaStaff/ EL DIARIOElementos de la Policía Municipal arrestaron a Leonor P. T. de 31 años y a David R. V. de 36, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de omisión de cuidados al obligar a su hijo a trabajar para darles dinero.El aseguramiento se realizó la noche del domingo luego que fue atendido un llamado hecho al número de emergencia 911 para reportar a un infante deambulando solo en el cruce de la calle Noche Triste y avenida Vicente Guerrero, en la zona Centro.Al arribar al lugar, policías municipales observaron a un niño que reunía las características proporcionadas en la denuncia, lo abordaron y cuestionaron sobre la ubicación de sus padres.El menor dijo que se encontraban trabajando, pero que él no quería regresar a su casa porque había perdido la cantidad de 120 pesos, producto de la venta de chocolates y mazapanes que su madre lo manda a vender en las calles.Cuando no llegan con el dinero completo, ella y su padrastro lo agreden físicamente.También les comentó a los agentes que a su hermana la mandaban a vender dulces y que al parecer ya había terminado. Los oficiales se trasladaron hasta la vivienda señalada por el menor, ubicada sobre la calle Oro de la colonia Barrio Alto, a donde llegó una niña de 11 años, quien les comunicó que sus padres se encontraban trabajando en las segundas y que ella ya había terminado de vender los dulces que le entregan.Ante la situación, procedieron al resguardo de los infantes, quienes fueron trasladados al departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de la Estación de Policía del Distrito Universidad.Personal en turno se encargó de recibirlos y atenderlos para posteriormente ser canalizados a la Subprocuraduría Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se encargarán de darle seguimiento al caso.Los padres de los menores llegaron horas después a la estación de Policía del Distrito Universidad, donde se procedió a su detención.Previa lectura de derechos, los detenidos fueron consignados a la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de omisión de cuidados.

