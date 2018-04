Violador se ahorcó con venda

Elías Armijo Hernández, quien se encontraba sujeto a dos procesos penales como sospechoso de haber violado a tres niñas y de asesinar a una de ellas así como de otro ataque sexual en contra de una mujer a quien sorprendió cuando laboraba en una tienda de abarrotes, fue encontrado suspendido en su celda del Cereso 3 de Ciudad Juárez. En 1997 Armijo fue sentenciado por violar y lesionar a una persona. Datos no oficiales indican que estuvo preso diez años.El Ministerio Público determinó que el reo Elías Armijo Hernández se suicidó durante el transcurso del domingo en el interior de la celda que ocupaba en el Cereso Estatal 3, al colgarse de los barrotes con una venda que portaba en el antebrazo izquierdo.La banda la portaba al resultar lesionado durante el arresto que hicieron ciudadanos meses atrás, dio a conocer el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.El reporte menciona que una persona al interior del centro estatal penitenciario, había perdido la vida en el interior de su celda y que se trataba de Elías Armijo Hernández que había sido recluido meses atrás, dijo Nava López, por el homicidio en perjuicio de una niña.El informe pericial establece que se trata de una muerte por suicidio, provocada por una suspensión incompleta; esta persona presentaba en el brazo izquierdo una férula con una venda y con este mismo material se sujetó alrededor del cuello y la parte posterior logró atarla a los barrotes de la celda, describió el fiscal.Esta persona no contaba con vigilancia especial dentro del módulo en el que se encontraba recluida; hay declaraciones de los internos de la celda de enfrente que coincide con las hipótesis de los agentes estatales y peritos.Cuestionado respecto a los posibles estados depresivos que manifestó Armijo Hernández durante su encarcelamiento, el fiscal precisó que se realizaron estudios previos en los cuales no se manifestó la necesidad de alguna custodia especial.Agregó que el posible homicida se encontraba en tratamiento psicológico, al igual que otras personas que presentan este tipo de condiciones mentales.Respecto a la etapa procesal en la que se encontraba la carpeta de investigación, Nava López refirió que el detenido estaba vinculado a proceso y había un plazo complementario para el cierre de la investigación.Con su muerte se extingue la acción penal, así como la reparación del daño a las víctimas.Los reportes que emite la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales mencionan que Elías Armijo Hernández se encontraba solo en la celda cuando se privó de la vida.Cronología del caso• El 22 de noviembre del 2017 entre la 01:30 y la 04:00 horas, presuntamente Armijo Hernández ingresó a una casa ubicada en la colonia Ampliación Felipe Ángeles en donde sorprendió a tres niñas de 12, 11 y 10 años de edad. Violó a las tres menores y asesinó a una de ellas• El 29 de noviembre alrededor de las 13:00 horas, el acusado presuntamente entró a una tienda de abarrotes domiciliada en las calles Cerro de Colima y Quinta de la colonia Lomas de San José para violar a una empleada quien logró escapar del ataque y enfrentar al presunto violador. Los vecinos lograron someterlo• Ese mismo día los ciudadanos entregaron a Armijo Hernández a los policías municipales• El 30 de noviembre del 2017 el presunto violador fue ingresado al Cereso 3 de Ciudad Juárez• El 6 de diciembre del 2017 fue vinculado a proceso penal por el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar, por el delito de violación en contra de la víctima sorprendida en la tienda de abarrotes.• El 7 de diciembre del 2017 el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce dictó auto de vinculación a proceso contra Armijo Hernández por los delitos de violación con penalidad agravada en contra de las tres niñas y también por el ilícito de homicidio de Nahomi Calino Torres.• El 8 de abril de 2018 Armijo Hernández fue encontrado muerto en una celda del Cereso 3 de Ciudad Juárez.(Con información de Blanca Carmona)Para apuntar…1.- Se suicidó con una venda que llevaba en el antebrazo izquierdo2.- Logró atarla a los barrotes de la celda3.- Elías Armijo Hernández no contaba con seguridad especial4.- Antes de su muerte, se encontraba en tratamiento psicológico5.- Estaba vinculado a proceso

