Va lento reclutamiento de funcionarios de casilla

De 40 mil 716 ciudadanos que requirió el Instituto Nacional Electoral para ser funcionarios de casilla en Juárez, apenas 26 mil 424 se acreditaron como aptos para participar en las elecciones concurrentes del 1 de julio.A nivel estatal la situación no es muy diferente. De los 92 mil 214 chihuahuenses que fueron requeridos por el INE, hasta el corte de ayer 55 mil 701 contaron con todos los requisitos legales para participar, informó el organismo.El vocero del instituto, Ever Haro, declaró que el avance que se tiene a la fecha es positivo debido a que todavía faltan tres meses para el día de la elección.El último informe del INE establece que de 9 mil 972 electores convocados a participar como funcionarios de casilla en el primer distrito federal electoral, solamente 7 mil 795 se presentaron; por lo que faltan todavía de presentarse mil 997.En el caso del segundo distrito federal, las autoridades electorales convocaron a 10 mil 458 ciudadanos, de los que 6 mil 393 ya fueron acreditados y faltan todavía por acudir 4 mil 065. En el tercer distrito, de mil 398 convocados, han acudido 7 mil 480 que ya fueron declarados aptos.El cuarto distrito federal es el que ha registrado mayor retraso en el reclutamiento de los funcionarios de casilla. Aquí, de 11 mil 088 que fueron convocados, apenas fueron declarados aptos 4 mil 756, por lo que faltan todavía 6 mil 332, se informó ayer.En Delicias, donde radica el quinto distrito, de 11 mil 016 ciudadanos requeridos, están ya registrados para participar 7 mil 803; mientras que en la capital del estado, identificada como el sexto distrito federal, de 11 mil 610 convocados, apenas 5 mil 946 hicieron su registro formal ante el INE.Cuauhtémoc también registra un número bajo, con 5 mil 946 electores de 11 mil 610.Haro dijo que no tenía el dato de cuántos ciudadanos se han presentado pero para declinar su participación en el proceso.Aseguró que con los funcionarios de casilla aptos que se tienen hasta el momento se cubre ya el número requerido para el día de la elección. Ellos están ahora en un proceso de capacitación.El INE dispersará, en el estado, 5 mil 321 casillas en las que participarán, por cada una de ellas, nueve funcionarios.“Ahorita se tendría al 100 por ciento, pero la idea es llegar al 200 por ciento, con un mayor número de ciudadanos participando”, expuso.Cada casilla es integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes, que tienen como tarea, entre otras actividades, hacer lo más ágil posible el conteo de los votos al término de la jornada, apuntó.

