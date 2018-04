Por falta de orden de cateo liberan a presuntos narcos

Cuatro de los cincos detenidos presuntamente en poder de más de un kilo de goma de opio quedaron en libertad al determinar un juez federal que fue ilegal el aseguramiento de la droga porque los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no tenían orden de cateo para inspeccionar el domicilio donde se halló el enervante.Sólo un hombre quedó sujetado a la prisión preventiva, Felipe D. L., pero por la portación de un arma de fuego y cartuchos. El sábado pasado quedaron en libertad Carlos José U. F., Mariel G. L., Ivette Guadalupe W. D., y Nancy Nayeli L. Z.La detención fue el pasado 5 de abril en una casa en las calles Almendra Española y Mandarina Lisa de la colonia Pie de Casa El Granjero.En la audiencia instruida en contra de las cinco personas, realizada el sábado pasado, se dio a conocer que los elementos de la SSPM observaron a un hombre portando un arma de fuego y al tratar de detenerlo él salió corriendo y se metió al domicilio antes señalado. Por lo que los policías lo siguieron e ingresaron al inmueble.Al parecer mandos de la SSPM solicitaron a un comandante de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte de apellido Sagrero apoyo para inspeccionar el inmueble porque en la vivienda encontraron 17 cartuchos percutidos. Pero el jefe policiaco se negó, por lo que un grupo de agentes de la SSPM revisaron la propiedad sin contar con una orden judicial.La defensa legal de los cinco acusados expuso que el opio no estaba a la vista, se hallaba en una bolsa de plástico que en el interior tenía otra bolsa de plástico y sobre una mesa de centro.Al resolver la situación jurídica de los sospechosos, un juez federal concluyó que fue ilícito el decomiso de la goma de opio, señaló que si bien había flagrancia en la presunta conducta de Felipe D. L., y los municipales sí tenían el deber de perseguirlo e incluso estaban facultados para entrar a la propiedad privada para arrestarlo porque estaba en proceso un hecho considero como delito, la portación del arma de fuego. Pero no estaban autorizados por la ley para catear la casa.Por lo que el Ministerio Público de la Federación ya no podrá ejercer acción penal en cuanto al aseguramiento de la goma de opio, pues fue ilegal el decomiso.El juez federal sólo dictó auto de vinculación a proceso en contra de Felipe D. L., por portación de arma de fuego calibre 9 milímetros así como la portación de 34 cartuchos calibre 9 milímetros y cuatro balas más calibre .45.Al vinculado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.• La detención de 5 con droga y un arma de fuego fue el 5 pasado 5 de abril• Colonia Pie de Casa El Granjero• Policías “vieron” a un hombre armado y corrió a la casa, por lo que lo siguieron• Una vez adentro, los agentes catearon la vivienda y arrestaron a 4 más

