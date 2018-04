Un hombre que presuntamente entró a una vivienda en compañía de un menor de edad para robar dinero y durante el atraco amagaron a la víctima con un arma que resultó ser de postas, ayer fue presentado ante un Tribunal de Control acusado de los delitos de robo calificado y secuestro exprés.El acusado es Christian Herrera Cortina, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.Los hechos sucedieron el viernes pasado aproximadamente a las 18:52 horas en la calle Profesora Edme Álvarez número 3302 de la colonia Independencia II, a donde presuntamente ingresaron Herrera Cortina y un menor para amagar a la víctima, Sonia Carballo.En el acta de aviso de hechos probablemente delictivos elaborada por tres agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se documentó que ellos realizaban un recorrido de rutina en las calles de la colonia Independencia II cuando un hombre les hizo señas para que se acercaran. Al hacerlo el civil reportó que minutos antes había visto que dos individuos ingresaron a una casa y suponían que iban a cometer un robo.Los elementos se acercaron a la vivienda señalada por el quejoso, la encontraron abierta y decidieron entrar. Localizaron a una mujer a quien le preguntaron si todo estaba bien, ella sólo pudo hacer señas; luego observaron a dos masculinos y procedieron a asegurarlos ante la actitud de la mujer.Al ser entrevistada la víctima refirió que minutos antes se hallaba en su cuarto, escuchó ruidos y de pronto vio a dos hombres entrando a su casa, uno de ellos se cubría el rostro con máscara y unas gafas y el otro llevaba tapada la boca y la nariz con una camisa negra.Los hombres la tiraron al suelo, le taparon la boca y le pusieron una pistola en la nuca para exigirle dinero. Empezaron a esculcar los cajones, uno de ellos le dijo que se quitara la blusa porque la iban a violar y a matar. A la víctima le taparon el rostro con su blusa, la patearon y de su bolsa de mano tomaron 20 dólares y 400 pesos.Los agresores le ordenaron a la víctima que no le hablara a la Policía, que iban a regresar después por más dinero y la iban a dejar vivir. Pero en ese momento se escuchó un ruido y entraron dos agentes, así lo dio a conocer una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control, Juan Melitón Hernández en una audiencia realizada ayer en la Octava Sala de los juzgados.El abogado defensor del detenido le dijo al Tribunal que no tenía nada que argumentar. El resolutor declaró legal la detención, permitió que la fiscal le formulara cargos a Herrera Cortina y le preguntó si comprendía la acusación, a lo que él respondió que sí pero decidió no ejercer el derecho de declarar.

