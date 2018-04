Denuncian barda de primaria por colapsar

Padres y madres de estudiantes de la primaria Ignacio Zaragoza denunciaron ayer estar en riesgo constante debido al mal estado de una barda perimetral del complejo, cuya situación incluso ha provocado que sean víctimas de robo.Indicaron que tan sólo en este año les han robado tres veces, debido a que al encontrarse esta estructura llena de huecos, por ahí se han metido a despojarlos de equipo de cómputo y sonido.“Hemos llevado oficios a diferentes instancias, ha venido Protección Civil y basados en lo que determinaron pues podría colapsar en cualquier momento, pero hasta ahora no han hecho nada”, relató Magnolia González, tesorera de la Sociedad de Padres de Familia.La escuela está en el cruce de la avenida Ramón Rayón y la carretera Juárez-Porvenir.La barda que está dañada es la que delimita el plantel con el canal de irrigación que atraviesa la ciudad y que pasa justo a sus espaldas.En el sitio se pudo apreciar que ésta se encuentra a orillas del canal, apenas separado por un corto trecho de terreno. La barda ya no está perpendicular al suelo, y cuenta con varios agujeros.Además, se está a desnivel de la escuela; es decir que por dentro de esta sobrepasa la estatura de una persona promedio, pero por fuera no mide más de metro y medio, lo que facilita que cualquier pueda saltarla.Por ello, al peligro de colapso se le suma el hecho de que han sido víctimas frecuente de robo.Comentaron que la primaria ya no cuenta con equipo de cómputo y sonido.“Cada vez empeora más la situación, el canal causa mucha humedad. Además no tiene una estructura adecuada y puede caerse. Estamos preocupados por la seguridad de nuestros niños”, dijo Magnolia González.Al respecto la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte aceptó que el problema de dicha escuela es su ubicación cercana al flujo de agua.Dijo que revisan el caso para saber de qué forma pueden ayudar.“Ya viene la temporada de lluvias, y estamos esperando que se meta el agua hacia los salones, es una gran problemática para los niños en la escuela”, reiteró González.

