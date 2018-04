Estudiantes de todos los niveles reanudaron clases ayer e iniciaron la recta final del año escolar, por lo que comienzan los preparativos para exámenes, graduaciones y demás eventos, incluyendo festejos para las madres, maestros y alumnos.“Aún estamos a tiempo de que fijen metas para el término de cursos, sólo nos quedan dos asuetos más y dos sesiones de Consejo Técnico antes de que lleguen las vacaciones de verano”, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.Informó que hasta el mediodía de ayer no se tenían reportes de robos en las escuelas durante las vacaciones, y el retorno del tráfico a las calles se había registrado en orden.“Tenemos información de que todo está en orden, esperábamos un regreso tranquilo, y todo está en su lugar”, dijo.Ayer regresaron a clases cerca de 300 mil alumnos de nivel básico, es decir, de preescolar, primaria y secundaria; y 200 mil de bachillerato.Además, 30 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 7 mil del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), 8 mil de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, y mil 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua.En el caso de los de nivel básico dijo que estos aún tendrán al menos dos días más libres en lo que resta del ciclo escolar, basándose solamente en las Sesiones de Consejo Técnico Escolar que se realizan cada mes.Además de los asuetos oficiales que son el 1 de mayo por el Día del Trabajo y el 15 de mayo por el Día del Maestro. Estos también serán de asueto para universidades y preparatorias.“Estamos prácticamente a dos meses y medio de terminar el ciclo escolar, hay que tratar de unirnos como familia y tocar el tema con los hijos. Estamos muy a tiempo de recuperar lo que no se pudo aprovechar antes en el ciclo escolar”, dijo Soto Moreno.Desde temprano, La Dirección General de Tránsito Municipal dispuso de un operativo de vigilancia en las inmediaciones de 35 planteles, mismos que frecuentemente presentan problemas de tráfico.Los dos con mayores problemas son la escuela Secundaria Federal 1 y la escuela Secundaria Estatal 3016, de acuerdo con un comandante de la corporación. No obstante, no se registraron accidentes. (Karen Cano/El Diario)

