Una mujer con 16 semanas de gestación acusada de haber matado a su hermano a cuchilladas, fue vinculada a proceso penal y el Tribunal de Control le concedió el derecho de cumplir la cautelar de prisión en un domicilio en lugar de enviarla al Cereso femenil debido al estado de gravidez y en cumplimiento a lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).La acusada es María Guadalupe Santana Guerrero.Además de dictar el auto de vinculación a proceso, la jueza de Control Blanca Zavala Esquivel hizo una reclasificación jurídica. El Ministerio Público (MP) clasificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio agravado por el lazo de consanguinidad entre los involucrados y al dictar el auto de vinculación la resolutora consideró que se trata de un homicidio en riña con carácter de provocada María Guadalupe pero también agravado.El abogado defensor de Santana Guerrero expuso que es errónea la reclasificación realizada por el Tribunal pues no pueden coexistir una atenuante del delito –como lo es la riña- y una agravante, ya que se contraponen. La primera disminuye la pena a imponer en la etapa de sentencia y la segunda la aumenta.El asesinato de Ramón Santana Guerrero, de 19 años de edad, sucedió la noche del pasado 2 de abril en el exterior de una casa ubicada en la calle Chipre de la colonia Guadalajara Izquierda después de que María Guadalupe lo lesionó en el tórax y en un brazo con un cuchillo causándole una laceración cardiaca.Al rendir declaración ante el MP, María Guadalupe dijo que ese día llegaron ella y su esposo a la casa familiar y vio a su hermano tomando cerveza y su pareja le pidió a Ramón que moviera la troca porque estaban tapando la cochera, pero él comenzó a ofender a su marido por lo que optaron por irse a un parque en la colonia Zapata y regresaron más tarde.Ya por la noche, Ramón le tocó el vidrio de la casa de María Guadalupe para pedirle que moviera su vehículo a fin de sacar una troca. Ella le respondió que ya iba a hacerlo pero su hijo empezó a llorar y decidió acostarse con él para darle el biberón; Ramón tocó más fuerte y se metió a la casa de la mujer, para ese momento ella ya iba bajando unos escalones y se topó con la víctima quien presuntamente le pegó en el vientre sin importar que ella está embarazada, con la puerta de un vehículo. (Blanca Elizabeth Carmonaº“Cuando entré a la casa mi hermano me empezó a pegar en la cara y cuando tomé mi teléfono para llamar a la Policía me empezó a decir que no lo asustaba si le llamaba los policías y me empezó a agredir en la cara y yo lo rasguñé en la cara y él me seguía pegando. Mi esposo le quiso pegar, yo le dije que no lo hiciera; mi hermano agarró a mi esposo y lo tumbó debajo de la mesa, yo le mordí la espalda y le piqué un ojo a mi hermano… afuera me jaló el cabello y me volvió a pegar en la cara, fue cuando agarré el cuchillo y le di, no sé en dónde”, declaró la acusada.María Guadalupe también afirmó que desde que tenía 10 años su hermano Ramón la empezó a agredir sexualmente a ella y a otra hermana e incluso a los 11 años la embarazó pero el producto lo perdió en un aborto natural y su madre tomó esos restos y los echó en una camisa que ya no servía para prenderle fuego.La declaración de la detenida fue admitida como dato de prueba así como los alegatos del defensor en el sentido de que se trata de un homicidio en riña, ilícito que se castiga con una pena de 3 a 7 años de cárcel.Mientras que el homicidio a un consanguíneo se castiga con una pena de 10 a 30 años de prisión.• Sucedió la noche del pasado 2 de abril e la colonia Guadalajara Izquierda• María Guadalupe Santana habría lesionado a su hermano con un cuchillo y en el brazo• Todo fue provocado por una discusión sobre un auto que obstaculizaba la cochera