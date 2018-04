Compró Fiscalía equipo... obsoleto

La contratación del servicio de actualización de un sistema de georreferenciación Nextel mediante una adjudicación directa a la empresa Elite By Carga S. A. de C. V., localizada en Tijuana, es motivo de investigación por parte de la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación, revelan datos obtenidos a través de la Unidad de Información de la Fiscalía General del Estado (FGE).La compra, según el contrato SH/AD/133/2016, fue realizada en junio del 2016 con un significativo sobreprecio de 4.7 millones de pesos y no fue aprovechable, ya que el equipo no era vigente al momento de su adquisición, cita el documento oficial.El área de comunicación es una de las más sensibles dentro de la FGE, por lo que se abrió una investigación no sólo contra quien solicitó el servicio, quien lo pagó, sino hasta contra la empresa, dio a conocer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Esta es sólo una de las más de 50 carpetas de investigación que se integran contra la pasada administración estatal e involucra a diversos exservidores públicos, entre ellos al exfiscal Jorge Enrique González Nicolás, agregó.Sin embargo, durante el primer semestre del año se van a integrar, al menos, otras 40 denuncias más.“Estamos contemplando que en el primer semestre se van a iniciar unas 40 carpetas de investigación adicionales a las 50 que ya tenemos contra diferentes dependencias estatales por irregularidades detectadas en el sexenio anterior”, anunció el fiscal general.El Diario buscó la versión de la empresa vía telefónica; uno de los encargados del negocio que atendió la llamada dijo que no podía dar información ya que el área de comunicaciones estaba a cargo de “Martín” y ofreció que éste se comunicaría, lo que no ocurrió a pesar de que se insistió durante varios días a la petición de una entrevista.El estado de Chihuahua padeció el abandono del sistema de radiocomunicación de alta tecnología en las últimas administraciones estatales.En el 2014, el Departamento de Radiocomunicaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) reveló que los Gobiernos estatales mantuvieron abandonado el sistema de radiocomunicación de alta tecnología, concebido para conectar a las corporaciones policiacas que interactúan en el estado de Chihuahua a la Red Nacional de Telecomunicaciones, principalmente para el combate al narcotráfico.El problema, explicaron empleados entrevistados anteriormente, se vivió entre el 2004 a 2010, años que coinciden con el recrudecimiento de la violencia y criminalidad en la entidad.Entonces fue nula la inversión del Gobierno del Estado para alcanzar esa interconexión, lo que frenó el desarrollo del proyecto y propició que la delincuencia organizada infiltrara los sistemas de radiocomunicación de las fuerzas policiales en Chihuahua, dijeron las fuentes consultadas.A partir del 2011, y con recursos aportados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, el Estado retomó los trabajos para contar con su propia red de telecomunicaciones al recibir una donación muy importante de 54 millones de pesos en equipo.Para ese año las expectativas del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran ambiciosas, ya que estimaron que se requería, al menos, de otro sexenio e inversiones millonarias para que el estado logre una cobertura al 100 por ciento de sus sistemas de comunicación.El objetivo del Gobierno del Estado era tener una red de telecomunicaciones paralela, semejante a Telmex, con grandes canales de comunicaciones para, aparte de la comunicación de radio, atraer las señales de las cámaras de monitoreo de las ciudades y hacer conexiones con los Ceresos estatales, para lo cual Iniciativa Mérida donó equipo con un valor estimado en 54 millones de pesos que contemplaron programas, radios, móvil y portátil, así como las antenas.El enfoque de la cobertura era en las zonas de alto impacto como el llamado “Triángulo Dorado”, Parral, Jiménez, Creel, Guachochi y Balleza, entre otros, puntos donde el narcotráfico tiene asentados sus intereses, incluido Ciudad Juárez.En esos puntos se le estaba ofreciendo apoyo a las Policías porque no había cobertura de Telcel, ni llega la señal Telmex, dijeron los entrevistados.El Sistema de Repetición Digital Encriptado actualmente blinda a los policías.Por esta tecnología ya adquirida, es que la FGE indaga la compra de 4.7 millones de pesos de un sistema de georreferenciación Nextel, que simplemente resultó obsoleto.“Ya se están obteniendo las evidencias necesarias, ya se están haciendo los dictámenes periciales para demostrar que hubo compras de equipo obsoleto y desde luego fue un gasto excesivo e innecesario. También se revisan otras adquisiciones que se hicieron a precios muy elevados y con triangulación”, dijo en entrevista el fiscal César Augusto Peniche Espejel.Explicó que la triangulación se hace mediante un proveedor que nada tiene que ver con el que fabrica el equipo, el que fabrica el equipo se lo vende al proveedor y esa persona lo vende a la Fiscalía con un sobreprecio del doble y tal vez el triple de lo que realmente valía el equipo.En este caso específico la adquisición del sistema de georreferenciación Nextel era innecesario.-¿Quién se benefició con estas compras?- se le preguntó.“De entrada, el intermediario, hay que ver la liga del intermediario y de la persona que tenía la capacidad de decidir que se hacía la compra, pero ya estamos investigando, ya están las carpetas y al igual que se hace con las del resto de la administración estatal vamos a continuar, tenemos alrededor de 50 carpetas de investigación abiertas integrándose”, dijo.Peniche Espejel dijo que atendiendo al esquema que se hace para las compras en Gobierno del Estado, todas las órdenes pasan por la Secretaría de Hacienda.“Entonces hay una corresponsabilidad entre las autoridades que autorizaron y las que operaron, independientemente de que sea Hacienda el que autoriza las compras, hay autoridades que solicitaron, avalaron y finalmente firmaron los contratos y a ellos les alcanzará responsabilidad en cualquiera de las dependencias”, advirtió.A. El sistema Georreferenciación Nextel no se ha utilizado por lo tanto no se tienen normas ni lineamientos de utilización del sistema.B. La tecnología que tiene el equipo no es funcional actualmente, por lo que el equipo no puede ser aprovechado ya que la telefónica Nextel como tal ya no existe. Se migró la empresa Nextel a AT&T y el protocolo de comunicación de este equipo ya no es utilizable. Aparte actualmente no se tienen indicios de equipos Nextel que operen en la entidad.C. El equipo no está en funciones. Está guardado por su falta de funcionalidad.Esta es una de las más de 50 carpetas en contra del Gobierno estatal anterior