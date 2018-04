Pierde en minutos su patrimonio

Unos minutos bastaron para que Vicente Castañeda, de 56 años, perdiera su casa, todas las pertenencias que ahí guardaba y hasta sus pollos.“Fui a la tienda y cuando volví ya estaba todo el llamas. No sé qué pasó”, relató ayer el hombre, mientras sus sobrinos le ayudaban a levantar los escombros de su propiedad, y los 90 gallos, gallinas y pollitos que se calcinaron.Todo sucedió la noche del sábado, en la intersección de las calles Puerto Vallarta e Isla Puerto Rico de la colonia 16 de Septiembre.Vicente no se encontraba en la casa, había salido a la tienda que se encuentra apenas doblando la calle por donde vive.No obstante, al regresar ya no pudo salvar más que su propia vida de las llamas, que devoraron inmediatamente su hogar, donde había vivido desde hace más de 20 años.“Los bomberos vinieron rápido pero la madera se consumió, fueron unos minutos”, dijo.Al interior de la casa se quemaron todas sus pertenencias, incluyendo su mercancía, pues se dedica a la venta de cosas usadas y ropa de segunda mano, la cual quedó reducida a cenizas.Sin embargo, lo más doloroso para Vicente fue perder a sus pollos.Su hermana, Marisela Castañeda, dijo que al momento de que inició el fuego alguien les comentó que vieron a dos personas salir de la casa corriendo, por lo que piensan que pudo ser provocado, aunque no saben porqué.Por su parte, Vicente aseguró que no tenía ni una veladora encendida, ni nada que hubiera podido generar un chispazo o una explosión.Ayer, ambos se encontraban en el sitio rodeados de sus sobrinos, quienes con palas retiraban a los animales calcinados. De momento dijo que sus planes eran volver a levantar su vivienda y buscar la manera de sobrevivir.Lo anterior ya que al quedarse sin gallinas, sin casa y sin ropa, Vicente se ha quedado sin sustento diario.Marisela dijo que si alguien quería apoyarlo con material para poder reconstruir su vivienda, o de cualquier otra forma, podía comunicarse con ella al 6561-62-29-86, pues Vicente también perdió su teléfono. (Karen Cano / El Diario)656 162 2986 (Con Marisela)

