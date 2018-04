La presencia de elementos militarizados por parte del Gobierno Federal de los Estados Unidos es una reacción desproporcionada, consideró el párroco de la catedral, Eduardo Hayen Cuarón.Lo anterior luego de que a nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazara el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera común entre este y el vecino país, y pidiera que esta zona se convierta en un ejemplo de “vinculación y corresponsabilidad” entre ambos.“El único futuro posible para nuestra región es el futuro edificado con puentes de confianza y desarrollo compartido, no con muros de indignidad y de violencia”, aseguró el organismo en una carta titulada “Por la dignidad de los migrantes”.Esta fue firmada por los obispos de la frontera norte de México y el consejo de presidencia del CEM.“Es lamentable esta postura del presidente Trump, puesto que hemos visto cómo los obispos han hecho un enorme esfuerzo por facilitar a los migrantes, si no que se queden, que reciban un trato humano”, consideró Hayen Cuarón.Dijo que esta manera era tratar a los migrantes como si fueran delincuentes, lo cual va en contra del mensaje que el Papa Francisco, en su visita a México, trajo hace dos años.“Sabemos que todo país tiene derecho de regular la migración, pero el trato humano es algo fundamental, no hay que perderlo de vista”, dijo.El documento que ya ha sido mencionado por diversos medios nacionales, está destinado al presidente Donald Trump, y a Enrique Peña Nieto.La CEM recordó que la frontera “no es una zona de guerra”, haciendo referencia a lo ya defendido por los obispos estadounidenses.“Debemos respetar su dignidad, debemos tomar conciencia que la militarización de la frontera es una reacción desproporcionada al problema de la migración, cuando los obispos de ambas naciones están haciendo esfuerzos muy grandes”, dijo el párroco.Recordó que tan sólo en esta ciudad, existe la Casa del Migrante, edificio sostenido por parte de la iglesia católica y benefactores de la comunidad, siendo este uno de los más grandes esfuerzos a favor de una mano solidaria a quienes transitan por esta ciudad.

