Encerrados y sin sentencia 3 mil reclusos

Casi una tercera parte de la población carcelaria en Chihuahua está en espera de recibir la sentencia por la probable comisión de diversos delitos, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).De 8 mil 135 internos en los nueve centros penitenciarios del estado, incluidos los dos femeniles, tres mil 302 reos se encuentran sujetos a proceso penal y 4 mil 833 ya recibieron una sentencia condenatoria, establecen datos obtenidos a través de la Unidad de Información de la Fiscalía.Por delitos del fuero común son sujetos a proceso penal 2 mil 908 varones y 120 mujeres, las cuales se encuentran confinadas en los penales femeniles en Juárez y Chihuahua.Mientras que 4209 ya fueron sentenciados, entre ellos 186 mujeres.En el caso de los detenidos por la probable comisión de delitos del fuero federal, la FGE informó que 226 internos y 48 internar son sujetos a proceso penal, mientras que 403 hombres y 35 mujeres ya recibieron una sentencia condenatoria, establece el documento con el número de folio 0277762018.En el caso del Cereso número 3, ubicado en Ciudad Juárez, la FGE informó que cuenta con 3 mil 135 internos que representan la mayor población carcelaria en el estado, mil 488 internos están en proceso y mil 520 ya recibieron una sentencia condenatoria.En el Cereso Femenil 2, de las 237 internas 65 están sujetas a proceso penal por delitos del fuero común, mientras que 131 ya recibieron una sentencia condenatoria; además 15 son procesadas y 26 fueron sentenciadas por la comisión de delitos del fuero federal, indica el reporte de la FGE.En el caso del segundo centro carcelario más grande del estado, la FGE dio a conocer que el Cereso número 1 -situado en Chihuahua- tiene 2 mil 977 internos, de los cuales mil 126 son procesados por delitos del fuero común y mil 476 fueron sentenciados; por el fuero federal 174 siguen sujetos a proceso penal y 201 ya recibieron la pena por el delito cometido.En este reclusorio se encuentra el penal femenil número uno que tiene 55 internas bajo proceso penal y 55 sentenciadas por delitos del fuero común; además de 15 femeninas procesadas y 26 sentenciadas por delitos federales, según los datos oficiales.Alejandrina Saucedo, vocera de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (FEEPyMJ), aseguró que la reinserción social de los reos inicia desde el momento que ellos abandonan el Centro de Observación, Clasificación y Tratamiento (COCT), sin importar que exista una sentencia condenatoria de por medio.“Desde el momento en que pasan los 30 días en el Centro de Observación, Clasificación y Tratamiento, ellos ingresan a alguno de los módulos que tenemos”, explicó la vocera.Dijo que a cada interno se le ofrece alguno de los programas de reinserción social.“Estos programas están divididos en los ejes de salud, educación, deporte, cultura y trabajo, y desde que salen de COCT ellos pueden ingresar a estos programas, que van desde la alfabetización hasta una carrera universitaria en espera de su sentencia” dijo Saucedo.En caso de que el preso sea sentenciado, entonces continúan en el programa de reinserción.“Si cumplen la sentencia u obtienen la libertad, ya sea porque lleven proceso en libertad o que sean absueltos, ellos abandonan el centro y pueden ejercer los oficios que decidieron aprender durante sus respectivos procesos”, agregó.La vocera de la FEEPyMJ dijo que aproximadamente el 80 por ciento de la población carcelaria está participando activamente en alguna de las actividades que ofrece el Cereso Estatal.“Puede ser deporte, programas culturales, deportivos tenemos finales estatales cada mesTengan oficio, como de uno a dos años ellos puede acceder al beneficio, el hecho de que no estén sentenciados no implica que no tengan derecho a un programa de reinserción social.En agosto del 2017, la FEEPyMJ reportó que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) a partir del 13 de junio de 2016, más de 700 reos obtuvieron beneficios judiciales y fueron liberados al solicitar por medio de sus abogados medidas cautelares distintas a la prisión.Dentro de la norma federal, de carácter obligatorio para todas las entidades, se ‘reclasificaron’ los delitos graves que ameritan la cárcel, ya sea durante el proceso penal o la sentencia, por lo que algunos delitos quedaron fuera del catálogo.El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, previstos en el Código Penal Federal son: homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje y terrorismo.También, sabotaje, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad, tráfico de menores y contra la salud.Los delitos que ya no merecen la prisión preventiva, son: la posesión de armas de fuego, extorsión y robo de automóviles con arma de fuego.De acuerdo con la FEEPyMJ, tras el cambio en el Código Penal Federal, la población en los nueve penales del estado disminuyó de 8 mil 700 reos a 7 mil 994. Siete meses después los reclusorios acumulaban una población de 8 mil 333 reos, según las cifras oficiales.La FGE dio a conocer que entre los delitos por lo que hay más personas detenidas son: delitos patrimoniales 2 mil 356, 2 mil 347 por delitos contra la vida (homicidio), otros delitos mil 428, delitos sexuales 912 y delitos contra la salud 415 presos.18,135 internos en las 9 cárceles del estado3,302 reclusos están sujetos a proceso penal4,833 ya recibieron condenaCeresos Procesados Sentenciados Hombres MujeresNo. 1 1,126 0 1,476 0No. 2 32 0 490 0No. 3 1488 0 1,520 0No. 4 89 0 200 0No. 5 30 0 117 0No. 7 129 0 162 0No. 8 14 0 244 0Femenil 1 0 55 0 55Femenil 2 0 65 0 131Totales 2,908 120 4,209 186Cereso Procesados Sentenciados Hombres MujeresNo. 1 174 0 201 0No. 2 7 0 96 0No. 3 43 0 84 0No. 4 1 0 11 0No. 5 0 0 0 0No. 7 1 0 9 0No. 8 0 0 2 0Femenil 1 0 33 0 9Femenil 2 0 15 0 26Totales 226 48 403 35

