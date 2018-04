Van a la iglesia... a cultivar el cuerpo

Son las 5 de la tarde y un grupo de niños se prepara para iniciar su clase de defensa personal: JiuJitsu brasileño.Con el profesor Jaime Hernández guiándolos, los menores comienzan su entrenamiento sobre un mat, área especial para desarrollar la actividad.La escena llama la atención porque no ocurre en un gimnasio, sino en un salón proporcionado por la parroquia de La Sagrada Familia.Las instalaciones de la iglesia ya no son únicamente utilizadas para cultivar el espíritu, sino también la salud y el cuerpo a través de actividades deportivas con el propósito de ayudar a los feligreses, en este caso a los más pequeños.El JiuJitsu brasileño es un arte marcial, pero también un deporte de combate y sistema de defensa personal enfocado a la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo. Sus técnicas incluyen algunos lanzamientos, derribos y sumisiones. También es conocido como “arte suave”.Aunque podría sonar como una práctica agresiva, el aprendizaje cumple un propósito a favor de quienes entrenan: canalizar la energía de los niños y adolescentes en un ambiente sano a fin de erradicar el sedentarismo, así como combatir el ‘bullying’ .Por otro lado, los donativos que proporcionan los practicantes por las clases ayudan en gran parte a las acciones del Ministerio de Caridad, explica Hernández.“La idea surgió cuando entré al grupo y les platiqué la labor social que hemos realizado con jóvenes de escasos recursos a través de las artes marciales mixtas”, señala el maestro.A lo largo de su carrera como profesor, tanto él como sus compañeros han ayudado a muchos alumnos a salir de diferentes adicciones, además de erradicar muchos casos de acoso escolar.“Me han llegado adolescentes que han sufrido ‘bullying’, con el paso de los entrenamientos adquieren seguridad en sí mismos. También he tenido a los acosadores, quienes aprenden a utilizar sus energías en un entorno deportivo”, dice el especialista.Los miembros del grupo de Caridad le presentaron el proyecto al párroco de La Sagrada Familia para que les habilitara un espacio en las instalaciones y así brindar este servicio a los hijos de los feligreses.Durante dos semanas, los maestros Hernández y Cardoza dieron a conocer esta nueva actividad y obtuvieron una buena respuesta que ahora podrían abrir clases para adultos.Hernández enfatiza que las donaciones recibidas mediante las clases van dirigidas al Ministerio de Caridad que desde hace más de 30 años alimenta, provee despensas, da cobijo, brinda atención médica y da medicinas a quienes más lo necesitan.“Es una labor con doble causa ya que mientras los hijos aprenden cómo defenderse, los padres contribuyen indirectamente a los más necesitados”, concluye.• Es un arte marcial, un deporte de combate y un sistema de defensa personal• Está enfocado a la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo• Algunas técnicas son incluyen lanzamientos, derribos y sumisiones• Se le conoce también como arte suave• Canaliza la energía de los niños y adolescentes en un ambiente sano• Tiene como fin erradicar el sedentarismo• También combate el bullying

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.