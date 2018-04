Médicos salieron ayer a las calles para exigir un alto a la criminalización de sus actividades luego de que en Oaxaca dos especialistas fueron arrestados tras la muerte de un niño de tres años víctima de una presunta negligencia médica.Pertenecientes a distintas instituciones públicas y privadas, los doctores se reunieron por la mañana afuera del Hospital General para visibilizar su consigna.La manifestación fue una reacción al caso de un traumatólogo y una anestesióloga que supuestamente incurrieron en omisiones que derivaron en la muerte del menor.Como medios nacionales informaron, el especialista se encuentra en prisión preventiva y ella presentó un amparo para llevar el proceso en libertad.Norte Adelina Ugarte, médico general, explicó que la protesta de Ciudad Juárez fue parte de un movimiento nacional llamado Yo Soy 17 surgido en 2014 en la ciudad de Guadalajara.Norte Ugarte lamentó que cuando los procedimientos médicos no tienen el resultado que se espera la culpa, dijo, recae sobre estos profesionales de la salud.“Nosotros dedicamos toda nuestra vida, sacrificamos a nuestra familia y nuestra vida personal para atender y cuidar a los pacientes”, dijo. “La muerte es algo que viene con nuestra carrera. Lo que hacemos no lo hacemos para lastimar, sino con la intención de curar. No somos criminales. No somos homicidas”.Laura Hernández, psiquiatra que también participó en la manifestación, consideró que el problema de fondo no son las presuntas negligencias de las que algunos médicos son acusados.“No se vale que ante una negligencia que es institucional y sistemática, donde se ha venido desmantelando a todas las instituciones de salud, donde no tenemos recursos necesarios para hacer nuestro trabajo, eso no se diga, eso no se cuestiones y no se culpabilice a los gobiernos que son los que han saqueado a la salud”, señaló.La efervescencia de estos movimientos sucede mientras el estado de Chihuahua carece de una Comisión de Arbitraje Médico que analice casos de probable negligencia.A mediados de marzo, el gobernador Javier Corral Jurado y el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, informaron que este comité estaba por ser instalado con el fin de analizar recientes denuncias.Uno de los casos de presunta negligencia médica más mediáticos es el de Yesenia Pineda Tafoya, quien murió en 2016, señala su familia, como consecuencia de malas prácticas médicas de un especialista de la Secretaría de Salud de Chihuahua.• Dos especialistas fueron arrestados en Oaxaca tras la muerte de un menor• La investigación apunta a una presunta negligencia médica• Un traumátologo se encuentra en prisión preventiva y una anestesióloga enfrenta proceso en libertad