Le formulan cargos por homicidio y hurto

El hombre que presuntamente asesinó a su vecino a martillazos y luego robó varios objetos, ayer quedó a disposición de un Tribunal de Control después de que le formularon cargos legales por los delitos de homicidio y robo calificados.El arrestado José Ángel Almaraz Contreras presuntamente peleó con la víctima frente a la novia de él, lo mató y después solicitó el servicio de un auto Uber en el cual subió varios objetos propiedad de la víctima Jesús Montañez Hernández.Los hechos sucedieron el pasado 25 de marzo entre las 22:30 y 23:00 horas en el interior de una casa ubicada en la calle Azucenas número 3875 de la colonia Altavista, cuando presuntamente Almaraz Contreras atacó a Jesús Montañez con un objeto duro y con aristas en la cara y el cráneo.La causa de la muerte de la víctima fue un traumatismo cráneo encefálico severo.Después del crimen, al parecer Almaraz Contreras tomó una laptop, un tanque mediano de gas lp, una pantalla de plasma chica, una bocina y un juego de herramienta.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) Almaraz Contreras narró que meses atrás había iniciado una relación sentimental con una joven de nombre Paola Michel e inicialmente estuvieron viviendo en la casa de la madre de ella, después con su hermana y luego con la abuelita de él. Todos los familiares terminaron pidiéndoles que se fueran de sus casas y el pasado 24 de marzo el ahora difunto los hospedó en su vivienda.El sospechoso señaló que el 25 de marzo la víctima, un amigo de Jesús Montañez, su concubina y él estuvieron bebiendo cerveza en la casa de la calle Azucenas, por la tarde se retiró el amigo del hoy difunto y se quedaron ellos tres.Ya por la noche observó que Jesús Montañez Hernández intentó violar a su pareja sentimental y tomó un martillo para pegarle en varias ocasiones a la víctima en la cara, mientras que la mujer salió en busca de ayuda. Al parecer fue a la casa de la abuela del hoy detenido pero ella decidió no intervenir.“Seguimos tomando Jesús y yo, y mi esposa se acostó en el sillón de la recámara de Jesús a ver la televisión y como a las 10:30 de la noche fui al baño a orinar y cuando regresé vi que Jesús Montañez estaba encima de mi esposa Paola Michel y la estaba tratando de desvestir mientras con una mano le tenía su boca tapada y ella estaba llorando, por lo cual traté de aventar a Jesús para que se quitara de encima de Paola pero él se paró y me aventó con fuerza ya que él es físicamente más fuerte que yo y más grande”, declaró.Después de cambiarse de ropa, el presunto homicida le solicitó a un familiar que pidiera un Uber y una conductora acudió al lugar.El 28 de marzo José Ángel Almaraz se fue a Durango acompañado de su mujer. El 3 de abril le contó a su madre lo sucedido y ella le pidió que se entregara, por lo que se regresó a ciudad Juárez y se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte para rendir declaración.Ayer el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar escuchó la formulación de cargos presentada por parte de una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la FGE y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo viernes a las 13:30 horas.

