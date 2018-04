Protestan vs corridas de toros

Con pancartas que repudiaban el maltrato animal, un grupo de personas se manifestó la tarde de ayer sábado en el exterior de la Plaza de Toros Alberto Balderas, al tiempo en el que se realizaba una corrida taurina.“¿Pagaste para ver un animal indefenso morir?, pues que la vida te lo regrese”, “Donde hay sangre, muerte, dolor y tortura, jamás habrá arte, suerte, valor ni cultura”, “Métete con alguien que se pueda defender, 'abusón'” y "La sangre no es arte”, eran los mensajes de repudio que se leían en las cartulinas de los protectores de animales.Desde hace dos años se llevan a cabo este tipo de protestas en las que el grupo Antitaurino de Ciudad Juárez convoca vía Facebook para que otros animalistas se den cita en ese punto y traten de concientizar a las personas sobre la crueldad y maltrato al que son sometidos los toros.Daniela Aspetia comentó que es la primera vez que decidió unirse en contra de “esta salvajada” como lo calificó ella misma, pues son animales indefensos que no tienen voz y que necesitan ser defendidos.“Hoy un animal va a morir injustamente y no encuentro nada de arte ni diversión en eso, sí, la muerte es parte del ciclo de la vida, pero la tortura con la que lo matan es lo que repudiamos”, expresó.Al mismo tiempo se invitaba a los espectadores que no entraran al evento de corrida de rejones encabezado por Pablo Hermosa de Mendoza, sin embargo, no pudieron convencerlos y cientos se dieron cita al interior del inmueble ubicado sobre la Zona Centro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.