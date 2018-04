Desde diciembre del año pasado, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Juárez no cuenta con un cardiólogo pediatra, situación que presuntamente propició la muerte de un pequeño de un año y tres meses.La problemática fue expuesta por Lorena del Palacio, integrante de un grupo de madres de familia afectadas por falta de esta atención médica, y quien agregó que el bebé falleció en el hospital 06 del Instituto por falta de recursos para contratar un cardiólogo particular y para una cirugía, con un costo de 400 mil pesos que podría haberle salvado la vida. Del Palacio explicó que el pequeño –de nombre Jesús Manuel– tenía programada una segunda cita con cardiólogo en Torreón a finales de abril, pero tras complicaciones para recibir oxígeno, el niño falleció el martes pasado en el piso de la clínica.A pesar de que el menor contaba con el antecedente de cardiopatía y pie equino, la mamá de Jesús Manuel tuvo que declarar ante la Procuraduría por la muerte del bebé, ya que el médico expuso que tenía moretones y signos de mal cuidado, situación que retrasó dos días la entrega de su cuerpo a los familiares.La entrevistada señaló que los niños con estos padecimientos del corazón no suben de peso y algunos tienen la piel morada. “Eso está para ser una denuncia penal porque era una cardiopatía, viene registrada con un expediente, entonces ¿cómo es posible que las mamás pasen por esto?”, dijo.Además, Lorena del Palacio expuso que esta situación obliga a las madres de niños con cardiopatías a viajar fuera de la ciudad para hacerles los estudios o consultas que necesitan, a pesar de que no cuentan con el recurso y el viático que reciben por parte del IMSS es de 86 pesos por día para las 12 horas de viaje de quienes van a Torreón.Comentó también que a muchas madres no se les informa a tiempo sobre los diagnósticos de cardiopatías de sus hijos, lo cual se puede saber desde los sonogramas. “Mi niña cuando nació a ella no le diagnosticaron una enfermedad que es congénita, o sea desde que se forma tuvieron que haberme dicho que estaba enferma y no lo hicieron”, ejemplificó Emma Martínez, también madre de familia.Relató que constantemente su hija se pone morada y se desmayaba; la pequeña de un año y dos meses requiere una operación para la que debe irse a Torreón porque en el seguro le han dicho que no hay quien la haga aquí. Sin embargo, Martínez narró que cuando su bebé nació fue dada de alta como sana y con un buen peso, pero los problemas empezaron a los 13 días con una infección en los ojos que le dijeron era un soplo y luego de someterla a un ecocardiograma muy costoso, resultó ser una enfermedad congénita.En cuanto a la falta del especialista cardiólogo pediatra en el IMSS “el argumento que usan es que son muy pocos los niños con estas enfermedades”, dijo Del Palacio y explicó que actualmente levantan un padrón “y vamos a comprobar que así sea un niño, un niño cuenta”.Ambas mujeres son parte de un grupo de madres de familia que ayer se reunieron en las instalaciones de Plaza Juárez Mall para analizar esta problemática.El interés principal del grupo radica en la búsqueda de estabilidad médica para niños con cardiopatías congénitas en Juárez; sin embargo, mencionaron que al acudir con el jefe de clínica de pediatría del IMSS “su respuesta fue esta: no necesito cardiólogos, necesito pediatras”, dijo Norma Sandoval.Explicó que un pediatra no está capacitado para atender cardiopatías y al no contar con un especialista aquí deben viajar a Torreón para una consulta o buscar ayuda por su cuenta. Tal es el caso de su hija Emily, quien será operada en Monterrey el próximo mes con apoyo de asociaciones debido a que en el IMSS no la consideraron como candidata para atenderla por la hipertensión pulmonar y perforación de arteria que padece.“No queremos irnos de nuestra ciudad, por lo menos a una atención preventiva básica para que ellos pueden sobrevivir”, dijo Del Palacio.Agregó que las peticiones a realizar son atención preventiva con prioridad para los niños, rescatar la especialidad en el Sector Salud, principalmente en el IMSS.Dichas peticiones, comentó, se harán a las autoridades del IMSS de la ciudad, a los gobiernos estatal y municipal, a las cámaras de diputados federales y de Chihuahua, así como a los candidatos de todos los partidos, autoridades del sector salud público y privado, además de las comisiones de Derechos Humanos estatal y federal.“Somos mamás luchando por la vida de un hijo, un hijo que cuenta, un hijo que no sólo es una estadística, es una vida y la defenderemos como fieras”, dijo Lorena del Palacio. Las madres se declararon en código rojo ante lo que llaman una posible crisis médica.El director del Hospital General de Zona No. 06 de Ciudad Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), César Humberto Neave Valenzuela, informó que se le brindó la atención médica adecuada y oportuna en esa unidad hospitalaria de segundo nivel al menor de 11 meses de edad, quien desde su nacimiento le fue detectado una cardiopatía congénita.Señaló que además, durante 10 meses el menor estuvo bajo control médico en el servicio de cardiología pediátrica de tercer nivel de atención médica, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila.Finalmente afirmó que actualmente está asegurada la atención médica de los niños y niñas de Ciudad Juárez que presentan este tipo de padecimiento, cuya incidencia de casos es mínima, toda vez que se cuenta con el servicio de tercer nivel antes mencionado.