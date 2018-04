Remueven basura... Y recuerdos

Motivados por la nostalgia, ciudadanos y artistas de la localidad acudieron ayer a las instalaciones del Cine Victoria en una jornada masiva de limpieza.“Yo vine aquí movido por los recuerdos, aquí viví arriba del cine un año y medio, uno de mis hijos por poco nace aquí”, relató Víctor Manuel Espinoza, escritor local que ayer acudió atendiendo el llamado.Mientras hablaba acerca de su estancia en ese lugar, que se desarrolló en los años sesenta, el polvo con aroma a orines y excremento hacía sombra a sus espaldas, producto del trabajo de decenas de voluntarios.“Por la Quintana Roo todavía puede encontrarse la puerta, ahí estaba la puerta. Ahí estaba un taller, mi madre cuando venía a visitar por ahí entraba.“Aquí vivían mis suegros. Esa recámara tenía una puerta que daba al cine, mi suegro era velador y estaba al pendiente de todo”, relató.Del ensueño de sus recuerdos platicó que aún conservan en su familia la máquina de coser con la que sus suegros cosieron las mil 700 butacas con las que contaba este complejo.Su esposa y él vivieron ahí, y tuvieron la oportunidad de conocer muy bien el lugar y algunas personalidades que llegaron de visita."Era emocionante, conocimos a quien empezó con lo del cine del Indio Fernández, todavía había el sindicato, conocí al famoso Remington”, relató el hombre de 65 años.Aunque la convocatoria era para asistir ayer desde las 9 de la mañana y hasta la una, al final la jornada se alargó.Mientras que los que asistieron en la mañana fueron llegando desde las 8; los que no pudieron a esa hora llegaron después de las 2 de la tarde, armados con escobas y tapabocas.Entre las cosas que lograron encontrar al iniciar, fue una cama donde pareciera que alguien acababa de pasar la noche, así como escombro, tierra, basura, y desechos fecales.El Cine Victoria es un complejo con más con más de 70 años de antigüedad. Fue inaugurado en 1945, y tenía un aforo para mil 700 personas.En el más reciente Catálogo de Monumentos, Placas y Propiedades elaborado por el ayuntamiento, se explica que fue construido en 1943, ocupó lo que en su momento era el sitio donde se localizaba la casa de Inocente Ochoa, acaudalado terrateniente chihuahuense.En ese mismo lugar vivió un tiempo el entonces presidente Benito Juárez García durante su estancia en esta ciudad; dos años después fue inaugurado como tal para ofrecer películas de la época dorada mexicana.Del inmueble sólo quedan paredes en las que se leen nombres y seudónimos de “grafiteros”, y arriba, dónde no es posible acceder sin una escalera, quedan vestigios de murales con temática relacionada a tradiciones mexicanas.Del techo surgen rayos de sol desde los orificios en los que las palomas han hecho nido, e iluminan lo que algún día fuera el sitio en donde se colocaba la pantalla. El resto es oscuridad.Los ciudadanos que convocaron indicaron que la intención no es sólo limpiar este lugar y mantenerlo así, sino que con la aprobación del dueño del inmueble, contemplan en un futuro próximo poder rescatar el espacio para la realización de teatro y conciertos. (Karen Cano / El Diario)

