Luego de varias horas de audiencia, la noche del viernes el juez Arnulfo Arellanes sentenció a 94 años de cárcel a Said Aarón Salomón Ibarra por los delitos de homicidio calificado y violación calificada en perjuicio de Daisy Fabiola Morales Salazar, de 14 años, y Cinthia Ruiz Salazar, de 8.El doble crimen fue cometido el 16 de junio del 2015, entre las 00:00 y 05.00 horas.Said Aaron llegó al domicilio de su cónyuge, ubicado en la calle Francisco Pimentel, de la colonia López Mateos y/o Emiliano Zapata de esta ciudad.Ahí encontró a las menores a las que sometió sexualmente y después las asfixió con sus propias manos, además de herirlas con un cuchillo. Tras comprobar que estaban muertas huyó del lugar.Los resultados de las pruebas científicas y el trabajo de campo realizado por personal de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, reforzaron la investigación, las cuales fueron determinantes para que un Juez diera el fallo condenatorio a Said Aarón Salomón Ibarra quien además de la pena de prisión pagará como reparación del daño la cantidad de 672 mil 900 pesos.Esta es una de las sentencias más altas dictadas a un homicida de mujeres.Daisy Fabiola Morales Salazar, de 14 años, era estudiante de la Escuela Secundaria Federal número 3.Su hermana Cinthia Ruiz Salazar, de 8 años, cursaba el tercer grado en la primaria Benito Juárez.Ambas radicaban en la calle Francisco Pimentel número 3223 y estudiaban en el turno vespertino.El hallazgo de los cuerpos fue realizado por una amiga de las menores, que la mañana del 16 de junio fue a buscar a Cinthia a su casa, para hacer juntas la tarea.La niña observó los cuerpos y salió de la casa para pedir ayuda, en ese momento fue cuando llegó la madre de las menores y encontró los cadáveres de sus hijas recostados sobre las camas, narraron los vecinos.Como presunto responsable fue detenido Said Aarón Salomón Ibarra, quien supuestamente estaba separado de Sandra Genoveva Salazar Salas, de 47 años y madre de las niñas, informó entonces la FEM.La pareja cuenta con antecedentes de un arresto por violencia familiar con fecha del 13 de mayo del 2013. Salomón Ibarra tiene otro ingreso a la cárcel preventiva por lesiones y daños con fecha del 26 de junio del 2014, según remisiones de Oficialía Jurídica y Barandilla.El móvil del doble crimen era precisamente la oposición de Daisy Fabiola a la relación que la madre sostenía con Said Aarón, revelaron los investigadores.Se supo que la pareja consumía drogas desde la noche del lunes; la madre pasó por un período de abstinencia y recayó.Se estableció que durante la madrugada del martes 16 de junio del 2015 el homicida salió a buscar más droga y mientras ella se quedaba en la casa de él, Said se dirigió a la vivienda de Sandra Genoveva donde sorprendió a las niñas y discutió con la mayor de ellas a la que golpeó y lueEl caso1 El doble crimen sucedió en la colonia López Mateos y/o Emiliano Zapata2 Ocurrió el 16 de junio de 2015; las víctimas fueron Daisy Fabiola Morales Salazar, de 14 años, y Cinthia Ruiz Salazar, de 83 El asesino y la madre de las menores habían consumido drogas antes de que Salomón llevara a cabo el doble asesinato

