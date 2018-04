Automovilistas que ayer transitaban por el corredor Manuel Gómez Morín desestimaron que la reducción de velocidad en esa vialidad tenga eficacia.“Nada más se va a prestar a más infracciones; si fuera un horario restringido, de 8 a 4 de la mañana, todavía, pero no creo que sea necesario en el día”, dijo Raúl, un conductor que ayer transitaba por esa vía.Otros automovilistas entrevistados dijeron que son pocos los que respetan los límites de la velocidad, y “ya se vio en el Juan Pablo II, donde bajaron el límite a 60”.“Lo que funciona es concientizar más a la gente, que verdaderamente tomar y manejar es peligroso; también concientizar al peatón, que no porque ande tomado o sea calle de fiesta, tome las precauciones para cruzar”, agregó Raúl.La Dirección de Control de Tráfico del Municipio colocó desde ayer reductores de velocidad, semáforos peatonales móviles y cambió señalamientos viales a lo largo del corredor Manuel Gómez Morín, en el que se disminuyó el límite de velocidad, de 60 a 50 kilómetros por hora.Los estoperoles blancos para reducir la velocidad de automóviles se instalaron en ambos sentidos a la altura de la calle Del Trigal, frente a una plaza comercial del mismo nombre, en la que se aglutinan varios centros nocturnos.También se cambiaron 13 señalamientos viales en los que se indica que el límite es de 50 kilómetros por hora, a lo largo de toda la vialidad, desde el Puente “Al Revés” hasta el cruce con la avenida Paseo de la Victoria.La medida, que de acuerdo con la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) retrasa dos minutos el trayecto a un automovilista por toda la arteria, surge después de que el pasado fin de semana un conductor en estado de ebriedad arrollara a cuatro jóvenes que salían durante la madrugada de un bar ubicado en el sector.La vocera de la DGTM, Alexandra Solís, dijo que la reducción de la velocidad se concedió a la solicitud de empresarios y agregó que será permanente, aunque detalló que los agentes de la corporación tienen la instrucción de realizar una labor preventiva y no sancionadora, por el momento. “Si detienen a un auto que supere el límite permitido, los agentes lo van a amonestar verbalmente”, mencionó.“En la arteria se proyecta que en un futuro se instalen más semáforos peatonales, pero hasta que haya dinero”, anotó.El presidente de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), Hernán Ortiz, señaló que las autoridades siguen priorizando los vehículos sobre las vidas humanas.“En ciudades modernas primero se anda a pie, luego en bicicleta, en transporte público y hasta como cuarta opción quedan los vehículos particulares.“Ciudad Juárez no se ha construido como una ciudad moderna”, comentó.Y agregó que reducir la velocidad es enviar el mensaje de que las personas tienen poca capacidad intelectual para conducir un automóvil.Expuso que se debe aplicar una solución integral en la que las personas prefieran caminar en lugar de circular en auto, o usar el transporte público o hasta cobrar peajes en ciertas avenidas como sucede en ciudades modernas como Singapur.

