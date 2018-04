Muestran contrato para festival en la X

El organizador del festival “El Rey” de música banda y norteña, Eduardo Pérez Terrazas, envió a El Diario, el contrato que hace constar el pago para la realización del evento promovido para los días 18 y 19 de mayo del presente año, acontecimiento que el Municipio dice que no está autorizado.El documento fue expedido por el departamento Plaza de la Mexicanidad de la Dirección General de Servicios Públicos, firmado por el director de la dependencia, Raúl Rodríguez Santillanes, el pasado 7 de febrero del 2018, y confirma la disponibilidad de las fechas para la realización del evento.Además se señala como pendiente la entrega de la firma del contrato de responsabilidad, identificación oficial y/o apoderado, seguro contra daños a terceros, plano de distribución del evento, contratos de servicios de seguridad privada, sanitarios y de limpieza, dictámenes de factibilidad según las actividades a realizar y el comprobante de pago para utilización de las instalaciones.Para cumplir con los requisitos, se muestra como fecha siete días antes del evento.El pago por concepto de arrendamiento de la plaza fue de 64 mil 480 pesos y cuenta con el sello de Tesorería Municipal.Aún así, la directora de Gobierno, Rosalía Mejía, declaró ayer que el organizador del festival “El Rey”, no tiene permiso para la realización del evento, aunque hubiera exhibido documentos de pago, debido a que no ha cumplido con requisitos, como sería entre otros puntos el depósito de una fianza.La funcionaria dijo que de acuerdo con el Reglamento de Espectáculos del Municipio de Juárez debe de cumplir con ciertos requisitos y la autoridad que puede dar ese permiso es la Dirección de Gobierno.“Otro de los requisitos es la autorización del lugar donde pretende llevar a cabo el evento. El señor hizo una solicitud hace tiempo para saber si estaban disponibles las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad. El oficio que está mostrando es donde el director de Servicios Públicos le contesta que sí está disponible la plaza para los días 18 y 19 de abril”, expresó.Sin embargo, señaló que en el documento se le señala todos los requisitos que debe de cumplir y de no hacerlo no da lugar.Dijo que a través de una página de Internet están haciendo la venta de boletos a precios excesivos y no hay garantía de nada.Reiteró que hasta ayer no tienen autorización de la Dirección de Gobierno para llevar a cabo el evento e incluso dijo que los documentos de pago que exhibieron no son válidos porque en los mismos dice que es por el arrendamiento de la plaza, “pero no se los pudieron haber dado si no cumplía todos los requisitos que marca el oficio”, reiteró.Agregó que tiene que acudir a la Dirección de Gobierno para presentar una solicitud, una identificación, una fianza, el contrato con todos los artistas, con seguridad privada, policía especial municipal, un dictamen de Protección Civil, tener ambulancia y pago por consumo de bebidas alcohólicas y nada de eso ha presentado.